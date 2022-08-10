Serbest Görev İHA yarışması Zafer Havalimanında başladı

Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havalimanı olan Zafer Havalimanı, TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji bakanlığı ve T3 Vakfı tarafından düzenlenen TEKNOFEST 2022 bünyesinde yer alan Uluslararası Serbest Görev İHA (İnsansız Hava Araçları) Yarışması’na ev sahipliği yapıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Zafer Havalimanı’nda başlayan uluslararası yarışmaya 96 takım ve yaklaşık bin yarışmacı katılıyor. Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması, 14 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda 2021 yılından itibaren TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması, Türkiye’nin gelişen yerli ve milli teknolojilerine ivme kazandırmayı, geleceğin teknolojisini bugünden geliştirmeyi ve ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi hedefliyor. Geleceğin en stratejik gelişim alanlarından biri olan İnsansız Hava Araçları (İHA) alanında gençlerin fikir ve proje geliştirmelerini teşvik etmek üzere düzenlenen yarışma kapsamında katılımcılar farklı kanat yapılarına sahip İHA’lar ile bilimsel ve teknolojik yetenek ve becerilerini kullandıkları projeleri ile yarışıyor. Türkiye’yi İHA teknolojisinde başarılı olan ulusal ve uluslararası öğrencilerin buluşma noktası haline getirmeyi amaçlayan yarışmaya Polonya’dan iki ve Pakistan’dan bir takım katılıyor.

TEKNOFEST 2022 kapsamında Uluslararası Serbest Görev İHA (İnsansız Hava Araçları) Yarışması’na tüm Türkiye’den olduğu gibi, Afyon, Kütahya ve Uşak illerinden de birçok takım yarışmacı olarak katılıyor.

9 Ağustos 2022 Salı günü başlayan Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması için düzenlenen açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, Kütahya Belediyesi Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Ak Parti milletvekilleri İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Ahmet Tan, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Vural Kavuncu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakaş, Ak Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, T3 Vakfı Genel Sekreteri Ömer Kökçam, TÜBİTAK BİDEB Etkinlik Destekleri Müdürü Müjdat Engin, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkan Yardımcısı Bekir Çengelci katıldı.

İç Ege bölgesinin sosyal ve ekonomik gelişim potansiyeline olan inancın göstergesi olan ve nesiller boyu kullanılacak, kalıcı ve stratejik bir eser olan Zafer Havalimanı, modern altyapı olanakları ve kolay ulaşım avantajı ile ülkemizin ulaşım altyapısına ve ekonomik gelişimine çok yönlü katkılar yapmaya devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA