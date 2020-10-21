“Semtpati” Projesi İle Sokak Hayvanlarının İhtiyaçları Karşılanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ve KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ işbirliği ile hayata geçirilecek SemtPati Projesi, sokak hayvanlarının daha sağlıklı şartlarda yaşayabilmesini amaçlıyor. Pilot bölge olarak Göktürk Merkez Mahallesi’nin seçildiği proje kapsamında, sokak hayvanları ile birlikte uyum içinde yaşamaya örnek teşkil edecek bir akıllı şehir modeli geliştirilecek. Kademeli olarak İstanbul’un tüm mahallelerinde yaygınlaşması hedeflenen projede, gönüllülerin aktif katılımı ile sokak köpeklerinin sağlık ve bakım ihtiyaçlarının etkin bir şekilde yönetilmesi desteklenecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

SemtPati uygulaması ile bölgedeki sokak hayvanlarının sayıları ile beslenme, barınma, aşılama, kısırlaştırma verileri de kayıt altına alınacak. Hayvanlara yönelik sahiplendirme ve geçici yuva bulma çalışmaları da yapılacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve iş insanı İpek Kıraç'ın iş birliği protokolü imzalayacağı SemptPati Projesi basın toplantısı, 22 Ekim'de İstanbul Planlama Ajansı Florya Yerleşkesinde gerçekleşecek.

PROGRAM BİLGİSİ

TARİH:22 EKİM 2020

SAAT: 15.00

ADRES:İstanbul Planlama Ajansı Florya Yerleşkesi

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)