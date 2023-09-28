banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.218,74
ALTIN
1.642,60
DOLAR
27,41
STERLİN
33,58
EURO
29,06
Yazar Demir, İtibar suikastlarına karşı birlik olunması çağrısı yaptı
Yazar Demir, İtibar suikastlarına karşı...
İBB.Başkanı İmamoğlu AKOM’ Dan Kamuoyunu Bilgilendirdi
Son Dakika
İBB.Başkanı İmamoğlu AKOM’ Dan Kamuoyunu...
Tour Of İstanbul Arnavutköy'den Başladı
Tour Of İstanbul Arnavutköy'den Başladı
Selin Düzgider Ödülün Verdiği Motivasyonla Geleceğe Odaklanıyor
Selin Düzgider Ödülün Verdiği Motivasyonla...

Selin Düzgider Ödülün Verdiği Motivasyonla Geleceğe Odaklanıyor

Birinci Uluslararası Altın Kabak Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Kadın Grafik Tasarımcısı" ödülünü kazanan Selin Düzgider, ödül sonrası duygularını ve geleceğe yönelik hedeflerini paylaştı. Ödül töreni, Tuğba Özay ve Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği, organizasyonun ise Gökhan Burak Gürsoy ve Evliya Maraşlıoğlu tarafından gerçekleştirildiği unutulmaz bir geceydi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Eylül 2023 Perşembe 11:18
Selin Düzgider Ödülün Verdiği Motivasyonla Geleceğe Odaklanıyor
banner171

Selin Düzgider, ödül kazandığı anın heyecanını hala üzerinden atamadığını söyledi. "Bu ödül, benim için gerçekten büyük bir onur. Grafik tasarım alanında çalışmak, benim için bir tutku ve ödül, bu tutkumu sürdürme konusundaki kararlılığımı pekiştiriyor" dedi. Ödülün verdiği motivasyonla geleceğe daha umutla baktığını ifade eden Düzgider, yeni projelere odaklanarak kendini daha fazla geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Düzgider ayrıca, grafik tasarım alanında daha fazla kadın profesyonelin yer almasının sektöre büyük bir zenginlik katacağına inandığını ve bu konuda genç yeteneklere ilham olmayı amaçladığını söyledi.

Birinci Uluslararası Altın Kabak Ödülleri, başarılı isimleri ödüllendirerek onların daha büyük başarılara imza atmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Selin Düzgider'in ödülü kazanması, genç grafik tasarımcıları ve kadın profesyonelleri cesaretlendirmesi açısından da büyük bir öneme sahip.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yazar Demir, İtibar suikastlarına karşı birlik olunması çağrısı yaptı
Yazar Demir, İtibar suikastlarına karşı birlik olunması çağrısı yaptı
İBB.Başkanı İmamoğlu AKOM’ Dan Kamuoyunu Bilgilendirdi
İBB.Başkanı İmamoğlu AKOM’ Dan Kamuoyunu Bilgilendirdi
İBB'nin İtirazıyla Yıldız Parkı yapılaşma Tehdidinden Kurtuldu
İBB'nin İtirazıyla Yıldız Parkı yapılaşma Tehdidinden Kurtuldu
İski'den 4,3 Milyar Tl'lik Dev Yatırım
İski'den 4,3 Milyar Tl'lik Dev Yatırım
Corendon Airlines, 2024 Yaz Uçuş Programını Açıkladı
Corendon Airlines, 2024 Yaz Uçuş Programını Açıkladı

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169