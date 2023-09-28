Selin Düzgider Ödülün Verdiği Motivasyonla Geleceğe Odaklanıyor

Selin Düzgider, ödül kazandığı anın heyecanını hala üzerinden atamadığını söyledi. "Bu ödül, benim için gerçekten büyük bir onur. Grafik tasarım alanında çalışmak, benim için bir tutku ve ödül, bu tutkumu sürdürme konusundaki kararlılığımı pekiştiriyor" dedi. Ödülün verdiği motivasyonla geleceğe daha umutla baktığını ifade eden Düzgider, yeni projelere odaklanarak kendini daha fazla geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Düzgider ayrıca, grafik tasarım alanında daha fazla kadın profesyonelin yer almasının sektöre büyük bir zenginlik katacağına inandığını ve bu konuda genç yeteneklere ilham olmayı amaçladığını söyledi.

Birinci Uluslararası Altın Kabak Ödülleri, başarılı isimleri ödüllendirerek onların daha büyük başarılara imza atmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Selin Düzgider'in ödülü kazanması, genç grafik tasarımcıları ve kadın profesyonelleri cesaretlendirmesi açısından da büyük bir öneme sahip.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)