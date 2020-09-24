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Seıko Fogless Coat Gözlük Ve Maske Kullanımında Buğuya Son Veriyor

Artık hayatımızda maske gerçeği var. Covid-19 ile birlikte sosyal yaşantımızı ve iş hayatımızı maske takmadan geçiremez olduk. Tıp otoritelerinin söylediği gibi hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri maske takmak ve sosyal mesafe kuralını uygulamak.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
24 Eylül 2020 Perşembe 15:13
Seıko Fogless Coat Gözlük Ve Maske Kullanımında Buğuya Son Veriyor
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Ancak gözlük kullananların maske kullanmaları oldukça zor. Çünkü optik kullanıcıları bir mekâna, araca ya da toplu taşımaya girdikleri anda gözlük camları buğulanıyor. Bu durum özellikle araç kullananlar için sürüş esnasında oldukça riskli durumlara sebebiyet verebiliyor.  Buğu, kullanıcılar için farklı riskler ve zorluklar yaratırken, dünyanın yenilikçi ve teknolojik optik çözümlerini üreten markası Seiko, maske takan gözlük kullanıcıları için FogLessCoat buğu önleyici kaplamayı tasarladı. Seiko’nun  inovatif teknolojisiyle üretilen FogLessCoat, optik camları buğulanmadan koruyarak kullanıcıların görüşünün keskin ve berrak olmasını, günlük hayatlarını rahatlıkla sürdürmelerini sağlıyor.

Seiko FogLessCoat ile buğu hızla yok oluyor ve net görüş elde ediliyor.

SeikoFogLessCoat, pandemi süreci ile maske kullanımı yüzünden yoğun olarak yaşanan, ayrıca kış aylarında da sıklıkla karşılaşılan buğulanmanın negatif etkilerini pozitife dönüştürme fırsatı sunuyor. Seiko FogLessCoat ile maske takmak, kayda değer bir sıcaklık farkı bulunan sıcak çalışma alanlarında bulunmak, açık hava sporları yapmak ve yemek pişirmek çok daha konforlu hale geliyor. 

Nemin arttığı durumlarda, su molekülleri yoğunlaşarak cam yüzeyine yapışıyor ve yoğun bir buğulanmaya sebebiyet veriyor. Seiko FogLessCoat’un ilk olma özelliği taşıyan en önemli farklılığı camın her iki yüzeyinin de gerilimini azaltarak nemi eşit olarak dağıtıyor olması… Böylece buğulanmayı daha hızlı cam yüzeyinden uzaklaştırarak, cam yüzeyinin eşit şekilde berrak kalmasını sağlıyor.

Maksimum Etki ve Mükemmel Görüş için FogLess Clean + Protect Solüsyon ile kullanılmalı.

Seiko’nun hemen hemen tüm optik camlarına uygulanabilen Fogless Coat kaplaması, FogLess Clean + Protect solüsyon ile birlikte kullanıldığında buğu önleyici özelliği %100’e ulaşıyor.  Solüsyonun haftada bir kez camın her iki yüzeyine uygulanması, buğu önleyici etkiyi artırıp dayanıklılık süresini uzatıyor ve camın temizlenmesini kolaylaştırıyor.

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