Seıko Fogless Coat Gözlük Ve Maske Kullanımında Buğuya Son Veriyor

Ancak gözlük kullananların maske kullanmaları oldukça zor. Çünkü optik kullanıcıları bir mekâna, araca ya da toplu taşımaya girdikleri anda gözlük camları buğulanıyor. Bu durum özellikle araç kullananlar için sürüş esnasında oldukça riskli durumlara sebebiyet verebiliyor. Buğu, kullanıcılar için farklı riskler ve zorluklar yaratırken, dünyanın yenilikçi ve teknolojik optik çözümlerini üreten markası Seiko, maske takan gözlük kullanıcıları için FogLessCoat buğu önleyici kaplamayı tasarladı. Seiko’nun inovatif teknolojisiyle üretilen FogLessCoat, optik camları buğulanmadan koruyarak kullanıcıların görüşünün keskin ve berrak olmasını, günlük hayatlarını rahatlıkla sürdürmelerini sağlıyor.

Seiko FogLessCoat ile buğu hızla yok oluyor ve net görüş elde ediliyor.

SeikoFogLessCoat, pandemi süreci ile maske kullanımı yüzünden yoğun olarak yaşanan, ayrıca kış aylarında da sıklıkla karşılaşılan buğulanmanın negatif etkilerini pozitife dönüştürme fırsatı sunuyor. Seiko FogLessCoat ile maske takmak, kayda değer bir sıcaklık farkı bulunan sıcak çalışma alanlarında bulunmak, açık hava sporları yapmak ve yemek pişirmek çok daha konforlu hale geliyor.

Nemin arttığı durumlarda, su molekülleri yoğunlaşarak cam yüzeyine yapışıyor ve yoğun bir buğulanmaya sebebiyet veriyor. Seiko FogLessCoat’un ilk olma özelliği taşıyan en önemli farklılığı camın her iki yüzeyinin de gerilimini azaltarak nemi eşit olarak dağıtıyor olması… Böylece buğulanmayı daha hızlı cam yüzeyinden uzaklaştırarak, cam yüzeyinin eşit şekilde berrak kalmasını sağlıyor.

Maksimum Etki ve Mükemmel Görüş için FogLess Clean + Protect Solüsyon ile kullanılmalı.

Seiko’nun hemen hemen tüm optik camlarına uygulanabilen Fogless Coat kaplaması, FogLess Clean + Protect solüsyon ile birlikte kullanıldığında buğu önleyici özelliği %100’e ulaşıyor. Solüsyonun haftada bir kez camın her iki yüzeyine uygulanması, buğu önleyici etkiyi artırıp dayanıklılık süresini uzatıyor ve camın temizlenmesini kolaylaştırıyor.