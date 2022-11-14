Şehit Kadir Cihan ve Babası Merhum Zeki Karagözlü'nün Sevenleri Bir Araya Geldi

MERHUM ŞEHİT CEVİK KUVVET POLİSİ KADİR CİHAN KARAGÖZLÜ VE BABASI ZEKİ KARAGÖZLÜ'NÜN SEVENLERİ MERHUMLARIN YAŞADIĞI YEŞİLTEPE MAHALLESİNDE BİR ARAYA GELDİLER...

Hem merhumları rahmetle yad etmek hem de mahalle kültürürnü yaşatmak için semaverde çay eşliğinde güzel bir sohbet ortamı oluşturan Yasin Hakan Karagözlü kendilerini yalnız bırakmayan aile dostlarına teşeklkür etti.

YASİN HAKAN KARAGÖZLÜ ŞUNLARI SÖYLEDİ:

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallemizde atalarımızın,ecdadımızın hayrına okunan Kuran Kerim ve akabinde ikramlarimiz oldu. Buradan Yesiltepe Mahallesinden komşularımız Mahalle Muhtarimiz Nadiye Polat ve MHP gönül verip ömrümü Vakıf eden Abdullah Sapan,Nihat Kurt, Alaaddin Polat,Erhan Öner, Dilek Ürün Karadağ, Asuman Sula Durmuşoğlu, Nihayet Uzun Gölbaşı, Tülin Kitapçı,Kadir Ünver, ve ismini sayamadığım dostlar ve Konyalı cami Mühezzini Raşid hocama Çok teşekkür ederim.

KAVMIN EFENDISI KAVMINE HIZMET EDENDIR. Ender abime Ramazan Mahmut Dayıoğlu abime çok teşekkür ederim Allah razı herkesten razı olsun şeklinde konuşan Yasin Hakan Karagözlü herkese teşekkür etti.