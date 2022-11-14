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Şehit Kadir Cihan ve Babası Merhum Zeki Karagözlü'nün Sevenleri Bir Araya Geldi
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Şehit Kadir Cihan ve Babası Merhum Zeki Karagözlü'nün Sevenleri Bir Araya Geldi

Veznecilerde Hain bir saldırıda şehadet şerbeti için merhum şehit Kadir Cihan Karagözlü'nün babası evladının acısına dayanamayarak kısa bir süre önce hakkın rahmetine kavuşarak evladının yanına yolcu edilmişti. Merhum Zeki Karagözlü'nün oğlu Yasin Hakan Karagözlü i her iki merhum'un dostlarını bir araya getirerek semaverde çay, tatlı ve kurabiye ikramı yaparak hayır ve dualarla her iki merhumu rahmedle yad ettiler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Kasım 2022 Pazartesi 16:59
Şehit Kadir Cihan ve Babası Merhum Zeki Karagözlü'nün Sevenleri Bir Araya Geldi
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MERHUM ŞEHİT CEVİK  KUVVET POLİSİ  KADİR CİHAN KARAGÖZLÜ VE BABASI ZEKİ KARAGÖZLÜ'NÜN SEVENLERİ  MERHUMLARIN YAŞADIĞI YEŞİLTEPE MAHALLESİNDE  BİR ARAYA GELDİLER...

Hem merhumları rahmetle yad etmek hem de  mahalle kültürürnü yaşatmak için semaverde çay eşliğinde güzel bir  sohbet ortamı oluşturan Yasin Hakan Karagözlü kendilerini yalnız bırakmayan aile dostlarına teşeklkür etti. 

YASİN HAKAN KARAGÖZLÜ ŞUNLARI SÖYLEDİ:

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallemizde atalarımızın,ecdadımızın hayrına okunan Kuran Kerim ve akabinde ikramlarimiz oldu. Buradan Yesiltepe Mahallesinden komşularımız Mahalle Muhtarimiz Nadiye Polat ve MHP gönül verip ömrümü Vakıf eden Abdullah Sapan,Nihat Kurt, Alaaddin Polat,Erhan Öner, Dilek Ürün Karadağ, Asuman Sula Durmuşoğlu, Nihayet Uzun Gölbaşı, Tülin Kitapçı,Kadir Ünver, ve ismini sayamadığım dostlar ve Konyalı cami Mühezzini Raşid hocama Çok teşekkür ederim.

KAVMIN EFENDISI KAVMINE HIZMET EDENDIR. Ender abime Ramazan Mahmut Dayıoğlu abime çok teşekkür ederim Allah razı herkesten razı olsun şeklinde konuşan Yasin Hakan Karagözlü herkese teşekkür etti.

Son Güncelleme: 14.11.2022 19:07
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