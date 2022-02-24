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Şehit Emniyet Müdürü Hayrettin Eren Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cumhurbaşkanlığı Afrika kafilesinde bulunduğu sırada, kalp krizi geçirerek şehit olan Emniyet Müdürü Hayrettin Eren için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Şubat 2022 Perşembe 10:05
Şehit Emniyet Müdürü Hayrettin Eren Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Şehit Emniyet Müdürü Hayrettin Eren’in naaşı burada gerçekleştirilen törenin ardından cenaze namazı kılınmak üzere Ahmet Hamdi Akseki Camii’ne getirildi.
 

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ailesi, sevenleri ve emniyet teşkilatı personeli katıldı.
 

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.
 
Şehit 3. Sınıf Emniyet Müdürü Hayrettin Eren’in naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Polis Şehitliği’nde toprağa verildi.
 
Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz.
 
Milletimizin başı sağ olsun.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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