Şehit Çocuklarına Ve Yetimlere Destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal belediyecilik anlayışıyla sunduğu destek ve imkanları geliştirmeye devam ediyor. Eğitimde fırsat eşitliği sunmak için şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrenciler için gerçekleştirilen ‘Sen Oku Diye’ eğitim desteğine başvurular başladı. 100 bin öğrenciye 500 TL maddi katkı sunulacak desteğe başvurular 9 Ekim 2022’ye kadar açık olacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



‘Sen Oku Diye’ eğitim desteği ile İstanbul’daki ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim ve öğrenim gören şehit çocuğu, yetim, öksüz, engelli öğrencilerin tamamına durumlarını belgelemek koşuluyla yılda bir kereye mahsus nakdi destek yapılacak. Öğrenci ve öğrenci yakınlarına maddi katkı sunmayı hedefleyen ‘Sen Oku Diye’ye başvuruları istanbulsenin.istanbul/ibb adresinden gerçekleştirilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )



