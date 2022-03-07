Şehir Tiyatroları’ndan Kadınlar Günü’ne Özel Üç Oyun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine dikkat çekmek için kadın hikayelerinin anlatıldığı oyunları İstanbullularla buluşturacak. Kadın hikayelerinin anlatıldığı oyunlar, şehrin üç farklı sahnesinde ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak. 8 Mart Kadınlar Günü’nde sahnelenecek oyunların davetiyeleri 3 Mart 2022 Perşembe günü 11.00’den itibaren İBB Şehir Tiyatroları gişelerinden, 11.15’te sehirtiyatrolari.ibb.istanbul adresinden ve Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından temin edilebilecek. İki kişiyle sınırlı olan davetiyeler salonların dolmasıyla birlikte kapatılacak.

Usta oyuncuların performanslarına tanıklık edilecek oyunlar, 20.30’da başlayacak. Özen Yula’nın yazıp yönettiği Hayat Der Gülümserim, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde; Rüstem Ertuğ Altınay’ın yazdığı Jale Karabekir’in yönettiği Melek, Müze Gazhane Büyük Sahne’de; Bilgesu Erenus’un yazdığı Yelda Baskın’ın yönettiği Yaftalı Tabut, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde sahnelenecek.

HAYAT DER GÜLÜMSERİM

Yıllarca olağanüstü kadın karakterlere hayat vermiş bir oyuncu, AVM yapılmak üzere yıkılacak bir sahneye veda eder. Anlatılmaya değer bulunmayan farklı sınıflardan kadınların sıcak ve aşina hayat hikâyeleri, ilk kez aktarılır.

Özen Yula’nın yazıp yönettiği oyunda Sema Keçik, Serkan Bacak rol alıyor.

MELEK

Aktris Melek Kobra’nın günlüklerinden yola çıkılarak yazılan oyunda, kısacık bir ömre sığdırılan büyük aşk ve acılara tanıklık ederken, 1930’ların sanat hayatının içinde bir primadonnanın uyuşturucu bağımlılığı, hastalık, parasızlık ve yalnızlığa sürüklenişini izliyoruz.

Rüstem Ertuğ Altınay’ın yazdığı Jale Karabekir’in yönettiği oyunda Yeşim Koçak rol alıyor.

YAFTALI TABUT

Adına tarihin dipnotlarında rastlayabildiğimiz, Türkiye’nin ilk kadın oyun yazarı, kuramcı, aktivist, sosyal ve siyasi yaşamın her alanında öncü Fatma Nudiye Yalçı’nın hikâyesi. 1920’lerde başlayan mücadelesine Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve Nazım Hikmet de eşlik ediyor.

Bilgesu Erenus’un yazdığı Yelda Baskın’ın yönettiği oyunda Bensu Orhunöz, Selin Türkmen, Ceren Hacımuratoğlu, Lale Kabul, Nazan Yatgın Palabıyık, Şenay Bağ, Yeşim Mazıcıoğlu rol alıyor.