Şehir Hatları Filosuna Kapsamlı Yenilenme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan 28 vapuru detaylı bakımdan geçiriyor. On beş ayda, 24 vapur, Haliç Tersanesi’nde havuzlanarak bakıma alındı. Vapurlardan dokuzuna “special survey” denilen kapsamlı yenilenme yapıldı. Suyun altı ve üstünde kalan tüm bölümleri elden geçirilen vapurlardan altısı seferlerine döndü. İlker Karter, Sami Akbulut ve Şehir Hatları Gümüşsuyu vapurlarının “special survey” işlemleri ise sürüyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Yaşları beş ila kırk sekiz arasında değişen, toplam 28 gemilik filonun diğer vapurlarının da makine ve soğutma sistemleriyle ilgili bakımları tamamlandı. Tersanede ayrıca, efsane vapur Paşabahçe ile İsmail Hakkı Durusu’nun tamir süreci için harekete geçildi. Her iki vapur da adım adım restore edilerek, Şehir Hatları filosuna yeniden katılacak.

Hızlı ve zamanında müdahale

Tarihi tersanenin önceliğinin kurumun gemileri olduğunu hatırlatan Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, gemilere zamanında, hızla ve gerektiği gibi müdahale edildiğini belirtti. Dedetaş, yenileme çalışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Detaylı bakımlarımız sayesinde, servisteki arızalı gemi sayımız, günlük üçten 1,7’ye düştü. Vapurlarımızın düzenli bakım ve onarımları için tersanemizin olması büyük bir şans. Vapurlarımız, bize İstanbul’un emaneti. Ulaşım aracından çok daha fazla şey ifade ediyorlar. Kentin, Boğaz’ın, kültürü ve yaşamıyla bu kadar özdeşleşmiş olması bize ayrıca bir sorumluluk yüklüyor. Çoğunluğu yaşlı vapurlarımızın bakımlarını gerektiği zaman ve şekilde yapmak, ömürlerini de uzatacaktır.”

Filodaki bazı vapurların geçmişte Haliç Tersanesi’nde üretildiğini hatırlatan Dedetaş, “565 yıllık inanılmaz bir deneyimi, birikimi ve kapasitesi olan tersanemiz, çabalarımızla aktif durumda. Üç havuzumuzun olması ayrıca bir şans. Kendi gemilerimizin bakım, tutum ve onarımının yanı sıra, dışarıdan, Çanakkale gibi farklı illerimizden gelen gemilere de hizmet veriyoruz” dedi.

“Asprin tedavisi uygulamıyoruz”

Şehir Hatları Deniz Ulaşım Hizmetleri Müdürü Serkan Fidan, Haliç Tersanesi’nin aktif çalışmasıyla vapurların arızada kalma süresinin kısaldığına dikkat çekti. Pandemi sürecinde, Aykut Barka, Fahri Korutürk gibi emektar vapurların zamanı gelmeden bakım ve yenilenmeden geçirildiğini belirten Fidan, şunları söyledi:

“Seferlerimiz için dışarıda en az 21 gemimizi çalışır tutmamız lazım. Gemilerin çalışırken yaptıkları arızalara arızi diyoruz. Önceki dönemlerde, günde üç gemi arızi bakımdan dolayı sefere çıkamıyordu. Tersanemizin aktif çalışmasıyla bunu 1,7’ye düşürdük. Gemilerimize artık ‘aspirin tedavisi’ uygulamıyoruz. Zamanı gelen geminin, ne bakımı varsa tamamlıyoruz, sorun çözücü yaklaşıyoruz. Bu alışkanlığın oturmasını istiyoruz. Tabii ki normalde olması gereken buydu. Ama gerektiği gibi yapılmamış.”

Paşabahçe havuza alındı

Şehir Hatları’nın emektar vapurları Paşabahçe ve İsmail Hakkı Durusu’nun bir yıl içinde tamamlanarak, filoya katılması hedefleniyor. On yıldır terk edildiği Beykoz sahilinden tersaneye çekilerek kurtarılan Paşabahçe, tersanede havuza alındı. Restorasyonu için oluşturulan danışma kurulunun da yerinde gördüğü vapurun, yeniden deniz ve yolcularıyla buluşması için çalışmalar hızlandı. Paşabahçe’nin restorasyonu için ayrıca teknik kurul da oluşturuldu.

Hafta içi 576 sefer yapılıyor

Kış tarifesine geçen Şehir Hatları, 28 vapuru ve kiralık 29 motorla, günlük, hafta içi 576, cumartesi 476, pazar ise 439 sefer gerçekleştiriyor.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)