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Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınmasından 88. Yıldönümünde Kadınlarla Yürüdü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 88. yıldönümünde, Sarıyer’de; kadın meclis üyeleri, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileriyle birlikte yürüdü. Kadın mesai arkadaşlarıyla, Atatürk Kent Ormanı’nda yaklaşık 2 kilometre yürüyen İmamoğlu, “Mustafa Kemal Atatürk’ün, böylesi bir erken zamanda bunu milletine öngörerek, bu vizyonel kararı alması, muhteşem bir liderlik örneği. 21’nci yüzyılın bana göre en önemli eşitlikçi hamlelerinden birisi. Hele hele bizim coğrafyamızda bu çok daha önemli. Bu bakımdan gururluyuz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Aralık 2022 Pazartesi 09:43
Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınmasından 88. Yıldönümünde Kadınlarla Yürüdü
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 88. yıldönümünde, Sarıyer’de; kadın meclis üyeleri, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri ile bir araya geldi. Atatürk Kent Ormanı’nda gerçekleştirilen sabah yürüyüşünde İmamoğlu’na, eşi Dilek İmamoğlu da eşlik etti. İmamoğlu, konuyla ilgili değerlendirmesini de anma yürüyüşü sırasında gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin, kadınlara seçme ve seçilme hakkını en erken dönemde tanıyan ülkelerden biri olduğunu belirten İmamoğlu, “Mustafa Kemal Atatürk’ün, böylesi bir erken zamanda bunu milletine öngörerek, bu vizyonel kararı alması, muhteşem bir liderlik örneği. 21’nci yüzyılın bana göre en önemli eşitlikçi hamlelerinden birisi. Hele hele bizim coğrafyamızda bu çok daha önemli, bulunduğumuz coğrafya gereği. Bu bakımdan gururluyuz” ifadelerini kullandı. 

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

SARIYER / İSTANBUL 

“YÖNETİMDEKİ EŞİTLİK İLKESİNİ ÖNEMSEYEREK HAREKETE GEÇİRİYORUZ”

“Bunun bu çağda, şu anda bulunduğumuz dönemde, çok daha iyi koşullarda olmasını arzu ederdik” diyen İmamoğlu, “Ama ne yazık ki, orada değiliz. Bunu hep birlikte kazanım haline getirebiliriz. Dünyayla yarışan, hatta dünyanın öncü milletlerinden birisi olabiliriz. Burada tabii zihniyet önemli. Çocuklarımızın yetişmesinden itibaren, oradaki cinsiyet eşitliği anlayışının yerleşmesi önemli. Bütüncül bakıyoruz. Kurumumuzdaki çalışan kadın sayısından, kadınlara ve yaşayan her insanımıza fırsat eşitliğinin sunulmasına varıncaya kadar, birçok mesleğin kadınlar tarafından yapılabileceğini, yönetimdeki eşitlik ilkesini en iyi şekilde ortaya koymayı, bulunduğumuz kurum itibariyle önemseyerek, harekete geçiriyoruz. Bütün bunlar çok hızlı olmalı. Çünkü çok zaman kaybediyoruz” şeklinde konuştu. 

“KADINA ŞİDDETE KARŞI DİPDİRİ OLMALIYIZ”

“Bugün yakın coğrafyamızda kadına gösterilen şiddete, kadını toplumsal hayattan ötekileştiren anlayışa karşı, dipdiri olmalıyız” diyen İmamoğlu, şunları söyledi: 

“Bu bağlamda çok mutluyuz böyle bir etkinliği yapmaktan dolayı. Sarıyer'deki Atatürk Kent Ormanı'nda, burada doğanın içerisinde, bu güzel ortamda, doğanın bize bahşettiği o eşitlik duygusunu yönetime, ülkenin tüm yaşamına ve hatta tüm dünyaya kavuşturma noktasındaki sorumluluğumuzu dile getirmek için birlikte yürüyoruz. Her ne kadar bugün yoğun bir kadın kitlesi noktasında eşitsiz bir durumda kendini hissetsem de bir o kadar da güçlü hissediyorum. İnşallah bahsettiğim o hedefleri, hep birlikte elde ettiğimiz günleri başta ülkemizde ve bütün dünya ülkelerinde yaşarız.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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