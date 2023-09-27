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Seçkin İş İnsanları İzmirde’De Buluştu!

İstanbul'da büyük bir başarı elde eden ve seçkin iş insanlarını bir araya getiren Pozitif Gelişim Platformu, İzmir'de faaliyetlerine başlamak amacıyla tanışma toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Eylül 2023 Çarşamba 10:33
Seçkin İş İnsanları İzmirde’De Buluştu!
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Pozitif Gelişim Platformu, iş insanlarına iş yönlendirme fırsatları sunmak için sorgulanabilir, hesap verilebilir ve tamamen şeffaf bir iş ortamı oluşturma vizyonuyla yola çıkıyor. Platform, iş insanlarının bir araya gelerek aidiyet duygusuyla yeni iş fırsatları yaratmalarına olanak tanırken, iş dünyasını daha güçlü bir şekilde birleştirme misyonunu taşıyor.

Pozitif Gelişim İzmir Bölge Koordinatörü Afet Ayaz, platformun İzmir'e taşınma sürecini açıklayarak "İstanbul'daki olumlu geri dönüşler ve sıcak karşılama, İzmir'de de benzer bir sistemin başlatılması gerektiğini gösterdi. Bugün itibariyle İzmir'de bu sistemi hayata geçirdik ve İzmirli iş insanlarına aynı değeri sunabileceğimizi umuyoruz. Bu platform, işini tutkuyla yapanları bir araya getirerek iş dünyasında yeni kapılar açmayı hedefliyor.” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

İzmir, İş Dünyası İçin Yepyeni Bir Fırsat Yaratıyor

Pozitif Gelişim Platformu Kurucu Direktörü Tarık Duman ve Pozitif Gelişim Platformu Genel Koordinatörü Mahir İman, İzmir'deki bu genişlemenin önemini vurgulayarak şunları belirtti: "İstanbul'daki başarımızı İzmir'de de sürdürmeyi umuyoruz. Değerli İzmirli iş insanlarına ve platform üyelerimize teşekkür ediyoruz. Pozitif Gelişim Platformu, sadece iş ve kazanç odaklı değil; aynı zamanda eğitimler, sosyal sorumluluk projeleri, nitelikli etkinlikler, dostluk ve aile değerlerine de büyük önem veriyor. Hedefimiz seçkin iş insanları ile kaliteli bir ekosistem yaratmak.”

Pozitif Gelişim Platformu Hakkında:

Pozitif Gelişim Platformu, iş dünyasında iş birliği, eğitim, sosyal sorumluluk ve kişisel gelişim alanlarında faaliyet gösteren bir platformdur. İş dünyasındaki profesyonellerin etkileşimde bulunmalarını, öğrenmelerini ve büyümelerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Kaynak:  İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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