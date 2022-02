Savaşa Rağmen İstanbul’da Koşacak

Türkiye’nin en büyük spor şirketi Spor İstanbul tarafından N Kolay’ın isim sponsorluğunda düzenlenen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 27 Mart 2022 Pazar günü 17. kez start alacak. 21K ve 10K olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek yarışta, paten tutkunları da parkura çıkacak. Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics) 2021 yol yarışları değerlendirme listesinde en yüksek puanı alarak ilk sıraya yerleşen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, rakım farkı bulunmayan parkuru ile her koşucuya #EnHızlıYarı maraton derecesini yapma olanağı tanıyor. Suriçi’nin eşsiz manzarasında koşulacak Elite Label kategorisindeki yarış, 8 bin yıllık tarihi dokuya sahip güzergâhıyla katılımcılara benzersiz bir deneyim sunuyor. Dünyanın en iyi elit atletleriyle birlikte koşmak isteyenler için N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu kayıtları 1 Mart 2022 Salı günü sona erecek. İstanbul Yarı Maratonu kayıt işlemleri www.istanbulyarimaratonu.com adresinden gerçekleştiriliyor.

ELİT ATLET LİSTESİ BELLİ OLDU

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, geçtiğimiz yıl kadınlar kategorisinde yarı maraton dünya rekorunun kırılmasına sahne oldu. N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu bu yıl da dünyanın en iyi elit atletlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Toplam 72 elit atlet İstanbul’da en iyi derecesini yapmak için parkura çıkacak. İstanbul Yarı Maratonu’nda bu yıl yarışacak Türk atletler arasında Yasemin Can ile Yayla Günen kadınlarda; Aras Kaya ile Onur Aras ise erkeklerde en iyi dereceye sahip isimler olarak öne çıkıyor. Dünyanın edişe içinde takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşı yaşanırken Ukraynalı atlet Valeriia Zinenko her şeye rağmen İstanbul’da koşacak. Ukraynalı atlet ülkesi Kiev’de 2021 yılında düzenlenen yarışta 1:11:37 ile en iyi derecesine ulaştı. İstanbul Yarı Maratonu’na katılacak en hızlı 10 kadın ve 10 erkek atletin en iyi dereceleri şöyle:



Kadınlar

Hellen Obiri KEN 1:04:22

Tsehay Gemechu ETH 1:05:08

Hawi Feysa ETH 1:05:41

Nigsti Haftu ETH 1:06:17

Yasemin Can TUR 1:06:20

Bekelech Gudeta ETH 1:06:54

Pauline Esikon KEN 1:07:15

Stella Rutto KEN 1:07:45

Ayinadis Teshome ETH 1:08:18

Daisy Kimeli KEN 1:08:34

Erkekler

Daniel Mateiko KEN 58:26

Rodgers Kwemoi KEN 58:30

Solomon Berihu ETH 59:17

Esa Huseyidin ETH 59:32

Gizealew Abeje Ayana ETH 59:39

Edmond Kipngetich KEN 59:41

Ezra Kipketer Tanui KEN 59:43

David Ngure KEN 59:44

Abayneh Ayele ETH 59:59

Hillary Kipchumba KEN 1:00:01

Görüntüler ve fotoğraflar: https://we.tl/t-3sbbtC0pCA