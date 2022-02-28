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Savaşa Rağmen İstanbul’da Koşacak

Dünyanın en iyi yarı maratonları arasında yer alan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 27 Mart 2022 Pazar günü 17. kez koşulacak. Tarihi Yarımada’da gerçekleştirilecek yarışta, parkura çıkacak elit atletlerin listesi belli oldu. Ukraynalı atlet Valeriia Zinenko da İstanbul’da yarışacak isimler arasında yer alıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Şubat 2022 Pazartesi 15:18
Savaşa Rağmen İstanbul’da Koşacak
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Türkiye’nin en büyük spor şirketi Spor İstanbul tarafından N Kolay’ın isim sponsorluğunda düzenlenen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 27 Mart 2022 Pazar günü 17. kez start alacak. 21K ve 10K olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek yarışta, paten tutkunları da parkura çıkacak. Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics) 2021 yol yarışları değerlendirme listesinde en yüksek puanı alarak ilk sıraya yerleşen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, rakım farkı bulunmayan parkuru ile her koşucuya #EnHızlıYarı maraton derecesini yapma olanağı tanıyor. Suriçi’nin eşsiz manzarasında koşulacak Elite Label kategorisindeki yarış, 8 bin yıllık tarihi dokuya sahip güzergâhıyla katılımcılara benzersiz bir deneyim sunuyor. Dünyanın en iyi elit atletleriyle birlikte koşmak isteyenler için N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu kayıtları 1 Mart 2022 Salı günü sona erecek. İstanbul Yarı Maratonu kayıt işlemleri www.istanbulyarimaratonu.com adresinden gerçekleştiriliyor.

ELİT ATLET LİSTESİ BELLİ OLDU
 N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, geçtiğimiz yıl kadınlar kategorisinde yarı maraton dünya rekorunun kırılmasına sahne oldu. N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu bu yıl da dünyanın en iyi elit atletlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Toplam 72 elit atlet İstanbul’da en iyi derecesini yapmak için parkura çıkacak. İstanbul Yarı Maratonu’nda bu yıl yarışacak Türk atletler arasında Yasemin Can ile Yayla Günen kadınlarda; Aras Kaya ile Onur Aras ise erkeklerde en iyi dereceye sahip isimler olarak öne çıkıyor. Dünyanın edişe içinde takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşı yaşanırken Ukraynalı atlet Valeriia Zinenko her şeye rağmen İstanbul’da koşacak. Ukraynalı atlet ülkesi Kiev’de 2021 yılında düzenlenen yarışta 1:11:37 ile en iyi derecesine ulaştı. İstanbul Yarı Maratonu’na katılacak en hızlı 10 kadın ve 10 erkek atletin en iyi dereceleri şöyle:

Kadınlar
Hellen Obiri                       KEN       1:04:22
Tsehay Gemechu            ETH        1:05:08
Hawi Feysa                        ETH        1:05:41
Nigsti Haftu                       ETH        1:06:17
Yasemin Can                     TUR       1:06:20
Bekelech Gudeta            ETH        1:06:54
Pauline Esikon                  KEN       1:07:15
Stella Rutto                        KEN       1:07:45
Ayinadis Teshome          ETH        1:08:18
Daisy Kimeli                       KEN       1:08:34

Erkekler
Daniel Mateiko                 KEN                       58:26     
Rodgers Kwemoi             KEN                       58:30     
Solomon Berihu               ETH                        59:17     
Esa Huseyidin                    ETH                        59:32     
Gizealew Abeje Ayana ETH                        59:39     
Edmond Kipngetich        KEN                       59:41     
 Ezra Kipketer Tanui        KEN                       59:43     
David Ngure                      KEN                       59:44     
Abayneh Ayele                 ETH                        59:59
Hillary Kipchumba           KEN                       1:00:01 

Görüntüler ve fotoğraflar: https://we.tl/t-3sbbtC0pCA

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