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Sarıyer'de Cumhuriyet Balosu

Sarıyer Belediyesi Cumhuriyet’in ilanının 98.yılına özel Cumhuriyet Balosu düzenledi. Baloda; kokteyl, piyano resitali, zeybek ve vals gösterisi, Kurtuluş Savaşı kadınları kahramanları kıyafetleri defilesi yapıldı. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programın en dikkat çeken bölümü Şerife Bacı, Halime Çavuş ve Erzurumlu Kara Fatma gibi önemli kadın kahramanların kıyafetlerinin sergisi büyük beğeni topladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ekim 2021 Cuma 10:24
Sarıyer'de Cumhuriyet Balosu
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Cumhuriyet’in ilanıyla yaşanan toplumsal değişimin en önemli simgelerinden birisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen cumhuriyet baloları oldu. Sarıyer Belediyesi Cumhuriyet’in 98. yıl kutlamalarında ilçede ilk kez Cumhuriyet Balosu düzenledi. Kurtuluştan kuruluşa kahraman Türk kadınları kostüm defilesi, vals ve zeybek gösterileri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri flüt dinletisi gerçekleştirdi. Boğaziçi Sanat Akademisi öğrencileri ise piyano resitali sundu.

“CUMHURİYETİ ANLATMAK DURUMUNDAYIZ”

Konuşmasına Cumhuriyet’in 98.yılını kutlayarak başlayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Dünyanın en güzel memleketinde yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kazandırdığı bu toprakların kıymetini herkes bilmeli. Cumhuriyeti anlayamayanlara, duyamayanlara anlatmak ve duyurmak gerekiyor. Burada birbirinden farklı kültürlerle bir aradayız. Toplumun temel geleneklerinin kaybedilmemesi çok önemlidir. Akılcı ve toplumcu düşünceyi her zaman önde tutmalıyız. Yeni arayışlar içine girmemize gerek yok, elimizde var olanın değerini bilmeliyiz. Bizden sonrakilere ve daha da sonrakilere bu bayrağı devretmeliyiz” dedi.

Sarıyer’de 15 gün süren Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim 16.00’da Kefeliköy’den başlayarak Sarıyer Merkez’de tamamlanacak fener alayı ve Mehmet Erdem konseriyle sona erecek.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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