Sarıyer'de Cumhuriyet Balosu

Cumhuriyet’in ilanıyla yaşanan toplumsal değişimin en önemli simgelerinden birisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen cumhuriyet baloları oldu. Sarıyer Belediyesi Cumhuriyet’in 98. yıl kutlamalarında ilçede ilk kez Cumhuriyet Balosu düzenledi. Kurtuluştan kuruluşa kahraman Türk kadınları kostüm defilesi, vals ve zeybek gösterileri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri flüt dinletisi gerçekleştirdi. Boğaziçi Sanat Akademisi öğrencileri ise piyano resitali sundu.

“CUMHURİYETİ ANLATMAK DURUMUNDAYIZ”

Konuşmasına Cumhuriyet’in 98.yılını kutlayarak başlayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Dünyanın en güzel memleketinde yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kazandırdığı bu toprakların kıymetini herkes bilmeli. Cumhuriyeti anlayamayanlara, duyamayanlara anlatmak ve duyurmak gerekiyor. Burada birbirinden farklı kültürlerle bir aradayız. Toplumun temel geleneklerinin kaybedilmemesi çok önemlidir. Akılcı ve toplumcu düşünceyi her zaman önde tutmalıyız. Yeni arayışlar içine girmemize gerek yok, elimizde var olanın değerini bilmeliyiz. Bizden sonrakilere ve daha da sonrakilere bu bayrağı devretmeliyiz” dedi.

Sarıyer’de 15 gün süren Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim 16.00’da Kefeliköy’den başlayarak Sarıyer Merkez’de tamamlanacak fener alayı ve Mehmet Erdem konseriyle sona erecek.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)