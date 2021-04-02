Sarıkaya GÜNDEM’in Konuğu Oldu

SARIKAYA HER ŞEY MALATYA VE ZEYTİNBURNU İÇİN DEDİ

Programda sorulan her soruya samimi ve içten cevaplar veren Zeytinburnu Tüm Malatyalılar dernek başkanı Suat Sarıkaya şunları söyledi ”Öncelikle Zeytinburnu ilçesinde bulunan dernek, Vakıf vs STK’lara kendilerini daha çok kişiye tanıtma imkanı sunduğunuz için size ve ekibinize teşekkür ederim. Siz de zaten derneğimizde aynı zamanda başkan yardımcımızsınız. Ben de sizin başkanlığını yaptığınız Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) nun yönetim kurulu üyesiyim.

Yani sizinle her alanda tam bir fikir ve gönül birliği ile Malatya ve Zeytinburnu için çalışıyoruz. Malatya ve Zeytinburnu’nun tanıtımına ciddi katkılar yaptığınız için sizi ve ekibinizi kutlarım dedi.

Sarıkaya; ”Malatya halkı tarih boyuca hep üretim ve devletten yana tutumu ile takdir toplayan bir ilimiz olmuştur. Malatya ‘da Türkler,Kürtler,Ermeniler, Alieviler, Sünniler hep beraber kardeşçe yaşamayı bilmiş ve birbirlerine saygı duymuşlardır.

Biz dernek olarak Zeytinburnu ilçesinde yaşayan Malatyalı hemşehrilerimizi tek çatı altında toplayarak güzel çalışmalar yapıyoruz.

Bizim dernek yönetimimiz kendi alanında başarı yakalamış yönetim kurulu üyelerinden meydana gelmiştir.

İlçemizde yapılan bütün resmi törenlere katılmak başta olmak üzere dernek olarak kadın ve gençlik kolları olan ender derneklerden birisiyiz.

İstanbul Times Yayın Grubu bünyesinde yayın yapan ZeytinKöy TV ‘nin ilçemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim şeklinde konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)