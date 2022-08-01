Sarıgazi ‘Yaşar Kemal Kütüphanesi ’ne Kavuştu

SANCAKTEPE / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında, Sarıgazi Meclis Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Yaşar Kemal Kütüphanesi’nin açılışını, bölgede yaşayan çocuklarla birlikte gerçekleştirdi. Çocuklar ve gençler kadar, yetişkinlerin de yararlanabileceği bir kütüphane açtıklarını belirten İmamoğlu, “Hayatım boyunca kütüphaneleri çok sevdim. Kütüphanelerin ve kitapların bana çok şey kattığını düşünüyorum. Çocuklarımıza ve gençlerimize güzel bir gelecek sağlamak istiyorsak, onlara bu tür mekanları cömertçe sunmalıyız. Bunu yaparsak; özgüveni yüksek, karakterli, adil, cesur ve çok kabiliyetli bir geleceği hazırlarız. O gelecekte hiç kimse aldanmaz, aldatılmaz. Öyle bir gelecekte, üretken ve gerçekten özel bir nesil, bu ülkeye hem kendi ülkesi adına hem de dünya adına hizmet eder” dedi.

“PARAYLA ÖLÇÜLMEZ İŞLER…”

Şehrin yaşam kalitesini artırmak ve vatandaşlara adil fırsatlar sunmak amacında olduklarına vurgu yapan İmamoğlu, “Bu fırsat eşitliği içinde özellikle eğitime, sağlığa, geçime dönük ne varsa, bunları cömertçe sunarak, onların hakkı olan eşitlik hakkına katkı sunmak bizim görevimiz” ifadelerini kullandı. “Parayla ölçülemez bir bilgi havuzunu vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz” diyen İmamoğlu, “Niye parayla ölçülemez biliyor musunuz? Buraya gelip ders çalışan bir evladımızın, bir kızımızın, bir oğlumuzun 20-30 yıl sonra belki dünyayı kurtaracak, bir salgındaki aşıyı ya da tedaviyi bulacağını düşünün. Bu mümkün mü? Mümkün. Ya da belli bir süre sonra, öyle buluşlara, öyle güzel işlere imza atarlar ki, ülkemize öyle büyük zenginlikler katarlar ki, hiçbirimiz tahmin bile edemeyiz. İşte onun için, kurulan bu bilgi havuzlarının, bu kütüphanelerin, eğitim alanlarının parayla ölçülebilir bir değeri yok. O bakımdan bu yola net bir şekilde devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“YAŞAR KEMAL’İN BU TOPRAKLARDA VAR OLMASI ÖVÜNÇ KAYNAĞIDIR”

Türk edebiyatının duayen ismi Yaşar Kemal’in adını taşıyan bir kütüphaneyi ilçe belediye başkanlığı döneminde Beylikdüzü’nde de açtığını hatırlatan İmamoğlu, “Türk edebiyatının en güçlü kalemi desek, yeridir. Böylesi özel bir insanın bu topraklarda var olması, bir övünç kaynağıdır. Bütün dünya tanır. ‘İnce Memed’i, ‘Yer Demir Gök Bakır’ı, ‘Yusufçuk Yusuf’u, ‘Çakırcalı Efe’yi edebiyatımıza kazandırmış özel bir insan. 50’ye doğru giden kütüphanelerimizde, ülkemizin edebiyat tarihine iz bırakmış şairlerimizi, yazarlarımızı mutlaka anacak, onların kıymetini, onların isimlerini yeni nesle öğretmek adına, bu tür isimleri bu mekanlara koymaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

YENİ NESİL KÜTÜPHANENİN ÖZELLİKLERİ

Yaşar Kemal Kütüphanesi’nin, yeni nesil kütüphane vizyonu doğrultusunda hizmete aldıkları 15. kütüphane olduğunu belirten İmamoğlu, tesisin 6 katlı olduğunu kaydetti. Kütüphanenin, 1.774 metrekare üzerine kurulu bir alanda, toplam 400 kişilik kapasitesiyle İstanbullulara hizmet vereceğini aktaran İmamoğlu, “Kütüphanemiz muazzam zenginlikte, 20.000 bin eserlik koleksiyonuna sahip. Tarihten edebiyata, siyaset biliminden felsefeye, sanattan bilişime, kültürel mirastan çocuk kitaplarına pek çok türden kitap yer alıyor. Yeni nesil kütüphane diyoruz çünkü, burası ayrıca bir kültürel tesis olarak da hizmet verecek. Yaratıcı yazarlık atölyeleri, yazar-okur buluşmaları, karikatür ve illüstrasyon atölyeleri, senaryo atölyeleri, video art çalışmaları ve bilişim atölyeleri gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bunların yanı sıra öğrencilerin sınavlara hazırlık dönemlerinde katılabilecekleri etüt programları oluşturulacak. Halkımız, Yaşar Kemal Kütüphanesi başta olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Dairesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğüne bağlı tüm kütüphanelerimizin ödünç hizmetlerinden faydalanabilecek” bilgilerini paylaştı.

“BİZE KARŞI OLDUĞUNU DÜŞÜNENLERİN DE OYUNA TALİP BİR BELEDİYE BAŞKANI VAR”

150 günde 150 proje hizmet maratonunda daha başka kültür-sanat eserleri açacaklarını ifade eden İmamoğlu, şunları söyledi:

“Önümüze engel çıkaracaklarmış; çıkarsınlar. Ya da mani olacaklarmış; mani olsunlar. Bunu yapanlar, bir avuç insan. Bu şehrin gençlerine, çocuklarına, annelerine, kimsesizlerine, bu şehrin maneviyatına, bu şehrin geleceğine, çevresine, yaşam kalitesine dokunacak işlere tereddütsüz imza atmaya devam edeceğiz. Çünkü biz, bu şehirde yaşayan herkese hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Siyasi ayrım yapmaksızın, bu şehirde yaşayan herkese. Yani bu kitapları gelip alan çocuklarımızın ailesinin siyasi görüşü neymiş, etnik kökeni neymiş, dili, yaşam biçimi neymiş; hiçbirisi umurumuzda değil. Bizim umurumuzda olan, bu ülke insanının tamamına eşit hizmeti sunabilmekte. Bu anlamda, bu yolculuğumuzda, o bir avuç insanın hamlelerine, sadece ve sadece gülümseyip geçiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, bugün onlara oy veren, destek olan vatandaşlarımızın dahi çok yakın zamanda çocukları ve gençleri, buralardan güzel hizmetleri alacaklar. Bizlerin, onlara eşit hizmetlerimizi görecekler. Ve bize karşı olduğunu düşünen vatandaşlarımızın evlerine, bizim güzel sesimiz, güzel dokunuşlarımız girecek. Allah şahittir, sizlere temin ediyorum ki, onların da tamamının oyuna talip bir Belediye Başkanı var burada.”

Törende konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da göreve gelmelerinden bugüne kadar 36 kütüphane açtıklarını, yıl sonuna kadar bu sayıyı 50’ye çıkaracakları bilgisini paylaştı. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Yaşar Kemal Kütüphanesi’ni çocuklarla birlikte açtı.