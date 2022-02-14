Sarıay Derneği Karikatürün Diliyle Bağımlılıklar Yarışması Ödülleri Verildi

Yarışma bu konudaki çalışmaları ile çok değerli katkılar sağlayan Prof. Dr. Orhan KURAL’ın anısına organize edilmiş bulunmaktadır. Karikatür Yarışmasına katılan tüm eserlerin barkovizyonda müzik eşliğinde gosterilen Yarışma birincisine 3 Bin TL, ikincisine 2 Bin TL, üçüncüsüne bin TL ve başarı ödülleri takdim edildi. Kağıthane Belediyesi de yarışmada dereceye giren ilk dört eserin sahibine birer bisiklet hediye etti. Ödül töreni 9 Şubat 2022 Dünya Sigarayı Bırakma Gününde, Kağıthane Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleştirildi. Ödül töreninde Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt ÖZTEKİN ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Murat ALTINÖZ birer konuşma yaptılar.

Sarıay Derneği Başkanı Dr.Hasan ŞAHAN da bağımlılıklarla mücadele konusunda yaptığı önleyici ve iyileştirici faaliyetlerinin tüm hızıyla devam etmekte olduğunu ifade etti.