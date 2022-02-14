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Sarıay Derneği Karikatürün Diliyle Bağımlılıklar Yarışması Ödülleri Verildi

Sarıay Derneği’nin genç nesilde sigara bağımlılığının azaltılması konusunda farkındalığı artırmak ve sigaranın zararlarının karikatürün diliyle anlatabilmek için İstanbul’da lise öğrencileri arasındaki karikatür yarışmasının ödül töreni 9 Subat Dunya Sigarayi Birakma Gunu kapsaminda yapıldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısında pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime kesintilerle devam eden sınıflara rağmen yarışmaya 20 liseden 56 farklı öğrenci çalışmalarını gönderdigi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Şubat 2022 Pazartesi 10:32
Sarıay Derneği Karikatürün Diliyle Bağımlılıklar Yarışması Ödülleri Verildi
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Yarışma bu konudaki çalışmaları ile çok değerli katkılar sağlayan Prof. Dr. Orhan KURAL’ın anısına organize edilmiş bulunmaktadır. Karikatür  Yarışmasına katılan tüm eserlerin barkovizyonda müzik eşliğinde   gosterilen Yarışma birincisine 3 Bin TL, ikincisine 2 Bin TL, üçüncüsüne bin TL ve başarı ödülleri takdim edildi.                       Kağıthane Belediyesi de yarışmada dereceye giren ilk dört eserin sahibine birer bisiklet hediye etti. Ödül töreni 9 Şubat 2022 Dünya Sigarayı Bırakma Gününde, Kağıthane Belediyesi Nikah Salonu’nda  gerçekleştirildi.  Ödül töreninde Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt ÖZTEKİN ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Murat ALTINÖZ birer konuşma yaptılar.  

Sarıay Derneği Başkanı Dr.Hasan ŞAHAN da bağımlılıklarla mücadele konusunda yaptığı önleyici ve iyileştirici faaliyetlerinin  tüm hızıyla devam etmekte olduğunu ifade etti.

Son Güncelleme: 14.02.2022 10:33
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