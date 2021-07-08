 “Saraybosna'daki Osmanlı Kalesi'ni İBB Restore Edecek”

EMİRGAN / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic’i Emirgan’daki Beyaz Köşk’te ağırladı. Karic’e seçim başarısından dolayı tebriklerini ileten İmamoğlu, konuğuna, “Bildiğiniz gibi, ben Saraybosna’da oldum. Ama o zaman Saraybosna Belediye Başkanı’yla görüşememiştik. Talep etmiştik ama olmamıştı. İnşallah sizin Başkanlığınızda da Saraybosna’yı ziyaret etmeyi çok isterim. Tabi Balkanlar’ın önemli kentlerinden birinde bir kadın değişiminin yaşanmış olması da gerçekten değerli bu coğrafya açısından. Bu sevincimi de paylaşayım. Yürekten başarılar diliyorum” sözleri ile hoş geldiniz dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

KARİC: “KALPTEN SEVİNİYORUM BURADA OLDUĞUMA”

İmamoğlu’na kendisini ağırladığı için teşekkürlerini ilet Karic, memnuniyetini, “Ben, gerçekten kalpten seviniyorum burada olduğuma” sözleriyle dile getirdi. Ziyaretin sadece kendisi için değil, tüm Bosna-Hersekliler için önemli olduğunu vurgulayan Karic, “Saraybosnalı vatandaşlar, İstanbul’a karşı çok özel duygular besliyorlar. Başkan olarak da size karşı aynı duygulara sahipler” dedi. Göreve geldikten sonra ziyaret ettikleri ilk “kardeş şehrin” İstanbul olduğunu belirten Karic, “Siz de görüştüğüm ilk Başkansınız. Siz, sadece Avrupa değil, dünyada beni kutlayan ilk Belediye Başkanısınız. Bu mutluluğu, size sözlerimle ifade edemem. Benim kalbimde ve aklımda bu duygular dağ kadar büyük” şeklinde konuştu.

“ORTAKLAŞA GÜZEL ŞEYLER YAPMA ZAMANI”

İBB Başkanı’nın desteğini almak ve hissetmenin kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Karic, “Bizim ülkelerimizi ve şehirlerimizi ortak bir tarih bağlıyor. Sizin çalışmalarınızı ve projelerinizi takip ediyorum. Merkezinize insanı alıyorsunuz. Ben de aynı şekilde yapmak istiyorum. Binalar yapılır, yapılar inşa edilir ama vatandaşların istekleri ve yaşam kalitesi güzel bir seviyeye gelmek zorunda. Bu olmadan diğer her şey önemsiz kalır” dedi. İstanbul’u gezerken Saraybosna’ya uyarlayacakları örnekleri gözlemlediğini aktaran Karic, “Saraybosna ve İstanbul için ortaklaşa güzel şeyler yapma zamanı geldi” dedi. İmamoğlu’na Beyaz Tabya (Bijela Tabija) Kalesi’nin restorasyon sürecini birlikte yapma talebini ileten Karic, “Bunu size bu şekilde apaçık söylemeye özgürüm. Kusuruma bakmayın. Çünkü, bizim dostumuz olduğunuzu hissediyorum ve biliyorum. Bijela Tabija, Saraybosna’nın üstünde bulunur. Osmanlı döneminden kalmış bir yapı. Tüm Saraybosnalıların kalbinde özel bir yeri var. Eminim ve umuyorum; daha farklı ortak projelerimiz de olacak. Özellikle kültür konusunda sizden ve deneyimlerinizden örnek almak istiyoruz. Sizi, tüm açık yürekliliğimle Saraybosna’ya davet ediyorum. Misafirimiz olmanız, büyük şeref verecektir. Bizim kapımız her zaman açık. Söz veriyorum ki; bundan sonra hiçbir zaman olumsuz bir deneyiminiz olmayacak” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: “İSTANBUL BÜTÜN CÖMERTLİĞİYLE SARAYBOSNA’NIN YANINDA”

Bu buluşmanın sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayan İmamoğlu ise, İstanbul ve İBB’nin bütün deneyimlerini Saraybosna Belediyesi’ne açmaktan büyük keyif duyacaklarını vurguladı. Görüşmenin, İstanbul ve Saraybosna arasında olması gereken diyalogu yaşattığını kaydeden İmamoğlu, “İstanbul’un bütün cömertliğiyle, sizinle güzel bir ilişki dönemini yaşatacağımızı net ifade edeyim” dedi. Saraybosna ziyaretini, İstanbul’da yaşayan Boşnak vatandaşlara verdiği söz üzerine gerçekleştirdiğini aktaran İmamoğlu, “Sizin de ilk ziyaretinizin İstanbul’a olması, iki taraf açısından da anlamlı. Bunun sorumluluğu omuzlarımda var; hissediyorum” diye konuştu.

“KALE KONUSUNDA HIZLICA KARAR VERECEĞİM”

“Sosyal demokrat duygulara sahibiz ve bu duygular içerisindeki insan, şehir, doğa kavramları üzerinden çok ortak proje geliştirebiliriz” diyen İmamoğlu, bu sürece, tüm ekip arkadaşlarıyla birlikte katkı sunmayı çok istediğini dile getirdi. Aceleci bir insan olduğunu ve uygulamaların bir an önce karşılık bulmasını görmek istediğini vurgulayan İmamoğlu, “Kale restorasyonu ile ilgili bahsettiğiniz süreci de arkadaşlarımdan dinleyeceğim. Nasıl bir aksiyon almamız gerektiğine hızlıca karar vereceğim. Bir sonraki buluşmamızda, karşılıklı nezaket ziyaretinden öte, tabiri caizse, ceketlerimizi çıkarmış ve masada çalışıyor bir biçimde, ekipleri dinleyeceğimiz bir ortamın olmasını isteyeceğim” ifadelerini kullandı. Karic de İmamoğlu’nun yaklaşımından duyduğu memnuniyeti, “Ben bugün dünyanın en mutlu Belediye Başkanıyım” sözleriyle dile getirdi. Mutluluğun karşılıklı olduğunu söyleyen İmamoğlu, Karic’e, “Şehir olarak, kalbimiz hep sizinle beraber. Bütün heyecanımızla, bütün kabiliyetimizle yanınızdayız” sözleriyle yanıt verdi.

“OSMANLI KALESİ” OLARAK BİLİNİYOR

Saraybosna’ya hakim bir noktada bulunan Osmanlı Kalesi (Beyaz Tabya - Bijela Tabija), şehrin tarihi yapılarından biridir. Şehrin neredeyse tamamının görülebileceği Osmanlı Kalesi, 667 metre yükseklikte ve 1550 yılında inşa edilmiş. Zaman içerisinde zarar görse de yenileme çalışmaları ile günümüze dek gelmiştir. Osmanlı Kalesi’nin bulunduğu noktada bu yapıdan önce de burçlar olduğu düşünülmektedir. Bosna Savaşı sırasında zarar gören ve bakımsız kalan Osmanlı Kalesi koruma projeleri sayesinde ayakta kalabilmiş. 1971 yılında Saraybosna Kültür ve Tarih mirası listesine alınmış.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)