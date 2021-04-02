“Şanlıurfalılar Dernek Başkanı Gündemde”

“Programda Şanlıurfa ve Zeytinburnu ile İlgili Önemli Konular Konuşuldu”

Zeytinburnu’nda bulunan dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının konuk olduğu gündem programının bu seferki yayın konuğu Murat Tufan oldu : “Tufan programda, Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner’in sorduğu her soruya samimi ve içten cevaplar vererek çalışmalarını detaylı bir şekilde anlattı. İlk olarak Zeytinburnu Şanlıurfalılar Derneği’nin çalışmalarını anlatan Murat Tufan, Şanlıurfa’nın kültürünü, tarihini, dernek olarak yaptığı çalışmaları anlattı. Murat Tufan pandemi bitince daha önce yaptıkları gibi sıra geceleri yapacaklarını, Zeytinburnu’nda faaliyet gösteren STK Başkanlarını Urfa’ya götüreceklerini ve bu şekilde Urfa kültürünü yakından tanıtarak inşallah pandemi biter, bizde eski çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ederiz.” dedi.

Tufan, ayrıca kurucusu olduğu Akil İnsanlar Derneği’nin çalışmalarını anlattı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı