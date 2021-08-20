SANLAB’a IDEF’21’de ‘Millileştirme Teşekkür Belgesi’

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 17-20 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenen 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF’21), Türkiye’nin lider simülatör ve robotik teknoloji şirketi SANLAB, ASELSAN tarafından ‘Millileştirme Teşekkür Belgesi’ne layık görüldü. Teşekkür belgesi, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Salih Kul ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü emekli Tümgeneral Sadık Piyade tarafından törenle SANLAB kurucu ortakları Salih Kükrek ve Evren Emre’ye takdim edildi. SANLAB, savunma sanayinde Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ASELSAN desteğiyle ihracat lisansına tabi 6 Eksenli Hareket Platformu teknolojisini millileştirme başarısını göstermişti.

Çözümleriyle başta savunma sanayii, üretim, tarım, otomotiv ve eğitim sektörleri olmak üzere pek çok sektöre hizmet veren SANLAB, yaklaşık 40 kişilik Ar-Ge ve yazılım ekibiyle ASELSAN’ın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda projeyi başarıyla tamamlayarak Türkiye’nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığını azaltmanın ve ihracat gelirlerini artırmanın önünün açılmasına katkı sunuyor. Daha önce de Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’a simülasyon geliştiren ve en son olarak “YÖK Sanal Laboratuvar Projesi” ile sanal fizik deneyi simülasyonları geliştiren SANLAB, bu alanda yürüttüğü projeler ile pek çok açıdan örnek gösteriliyor.

Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan SANLAB Kurucu Ortağı Salih Kükrek, “Yurt içinden ve yurt dışından pek çok firmanın katıldığı IDEF’21’de gerçek zamanlı robotik çözümlerimizden 6 Eksenli Hareket Platformu ve Stabilizatör ürünleri ile yüzde yüz yerli bir firma olarak yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Yüksek teknoloji alanında milletimize hizmet etmenin ve ASELSAN tarafından teşekkür belgesine layık görülmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Robotik ve simülasyon alanında yerli teknolojilere olan ön yargıları kırmaya ve milli teknolojiler konusunda öncü olmaya devam edeceğiz” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)