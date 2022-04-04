banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14
hafif yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.311,40
ALTIN
913,23
DOLAR
14,71
STERLİN
19,32
EURO
16,18
Kanser Hakkında Doğru Sanılan 8 Yanlış!
Kanser Hakkında Doğru Sanılan 8...
ESDER Malatya Şube Başkanı Ahmet Soydoğdu Türkiye’nin Son 4 Senesini Özetledi…
ESDER Malatya Şube Başkanı Ahmet...
İZEDEF'ten Gövde Gösterisi (VİDEOLU)
Son Dakika
İZEDEF'ten Gövde Gösterisi
Gazeteciler İBB sosyal tesis indirimini geri istiyor...
Gazeteciler İBB sosyal tesis indirimini...

Sanayi Tesisleri Ucuz Yakıt Arayışında

Çimento, kireç, termik santraller gibi sanayi tesisleri ucuz yakıt arayışına girdi. Üretim süreçlerinde fosil yakıt kullanan tesisler, kömür’e göre yüzde 80 daha ucuz ve çevre dostu olan Atıktan Türetilmiş Yakıt’a (ATY) yöneldi. İSTAÇ verilerine göre ATY talebi son bir yılda 5 kat arttı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Nisan 2022 Pazartesi 15:19
Sanayi Tesisleri Ucuz Yakıt Arayışında
banner171

Son yıllarda fosil yakıt maliyetleri giderek tırmanıyor. Bu durum, üretim için doğalgaz, linyit, kömür gibi fosil yakıta ihtiyaç duyan tesisleri alternatif yakıtlara yönlendirdi. Daha ucuz olduğu için tercih edilen Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY); geri dönüşümü ekonomik olmayan, kağıt-karton, kauçuk, plastik, tekstil gibi atıklardan oluşuyor. Üretim tesislerine ATY temin eden İBB’nin iştirak şirketi İSTAÇ, fosil yakıtların pahalı olması nedeniyle ATY talebinde 5 kat artış yaşandığını duyurdu.

24 BİN TON ALTERNATİF YAKIT ÜRETİYORUZ

İSTAÇ Saha Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Eyyup Demirhan, Eyüpsultan Kemerburgaz Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Tesisi’nde alternatif yakıt ürettiklerini anlattı. Eyyup Demirhan söz konusu tesis hakkında şu bilgileri verdi: “Çimento, kireç üretim tesisleri ve termik santrallerde enerji ihtiyacını karşılamak için kömür, linyit ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar kullanılıyor. Ancak son yıllarda fosil yakıtların maliyetlerindeki artışlar bu işletmeleri alternatif yakıtlara yönlendirdi. Endüstriyel Atık Müdürlüğümüz bünyesinde işletilen ATY tesisine, maddesel geri dönüşümü ekonomik olmayan ancak kalorifik değeri bulunan; kağıt-karton, kauçuk, plastik, tekstil vb. endüstriyel atıklar kabul ediyoruz. ATY Tesisimizde atıkların işlenmesi sonucu kalorifik değeri ortalama 4.500-5.000 kcal/kg, klor ve kükürt değeri yüzde birden düşük olan alternatif yakıtlar olarak çimento fabrikalarına sevk ediliyor. Böylece fabrikaların ihtiyaç duyacağı fosil yakıt ihtiyacı azaltılarak ülke ekonomisine katkı sunuluyor.”

YÜZDE 80 DAHA UCUZ

Alternatif yakıtın faydalarını anlatan Eyyup Demirhan, kömür gibi fosil yakıtların yerine ikame edilebilen bu yakıtların ekonomik olarak yüzde 80 daha uygun maliyette olduğunu vurgulayarak, alternatif yakıtların daha ucuz olduğu gibi daha çevreci bir yakıt olduğuna da değindi.

Alternatif yakıt kullanıldığında atmosfere yaklaşık 3,5 kat daha az emisyon salınımı gerçekleştiğini dile getiren Demirhan, bu durumun aynı zamanda tesislerin işletme maliyetlerini de düşürdüğünü kaydetti.

Üretilen alternatif yakıt kalitesinin, atığın içeriğine bağlı olduğuna dikkat çeken Demirhan, “Ayrıca genelde yüksek hacim oranına sahip bu atıklardan ATY üreterek, evsel atıklara karıştırılmasının önüne geçiyoruz. Böylece düzenli depolama sahalarımızın kullanım süreleri artıyor, işletme maliyetlerinden de tasarruf sağlıyoruz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canbey Haber Ajansı Kuruldu. “Gözünüz Bizde Olsun”
Canbey Haber Ajansı Kuruldu. “Gözünüz Bizde Olsun”
Şampiyonları ağırlayan Başkan İmamoğlu: Tek başına güreş olimpiyat şehri olmamıza yetmez
Şampiyonları ağırlayan Başkan İmamoğlu: Tek başına güreş olimpiyat şehri olmamıza yetmez
Coante MARBLE İzmir Fuarı’nda Büyük Beğeni Topladı
Coante MARBLE İzmir Fuarı’nda Büyük Beğeni Topladı
İmamoğlu: İstanbul’da Sadece 16 Milyon İnsan Yaşamıyor
İmamoğlu: İstanbul’da Sadece 16 Milyon İnsan Yaşamıyor
Ekrem İmamoğlu: İstanbul Sanat Müzesi, İBB’nin İlk Sanat Müzesi Olacak
Ekrem İmamoğlu: İstanbul Sanat Müzesi, İBB’nin İlk Sanat Müzesi Olacak

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169