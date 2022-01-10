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Sanat Sokağa Taşacak

İstanbul’un cadde ve meydanlarını sanatla buluşturan sokak sanatçıları, artık sahnelerine daha kolay kavuşacak. İBB, yaratıcılığını özgürce sergileyen sanatçılara, ‘Sokak Sanatçısı Kartı’ verecek. Sanatçılar, tek bir başvuru ile bir yıl boyunca belirlenen alanlarda performanslarını sergileyebilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ocak 2022 Pazartesi 15:28
Sanat Sokağa Taşacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), günlük yaşamının içinde sanatın daha çok yer alması için yeni bir adım daha atıyor. İstanbullu sokak sanatçılarının sahnesine daha hızlı kavuşması için ‘Sokak Sanatçısı Kartı’ dönemi başlıyor. Proje ile sanatçılar her performans için izin almak yerine tek bir izinle bir yıl boyunca kentin sokak ve caddelerini sanatla buluşturabilecek. İdari süreci beklemelerine gerek kalmayacak. 

İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın geliştirdiği “Sokak Sanatçısı” kartına başvurular online olarak yapılacak. Yıl boyu https://forms.ibb.gov.tr/kultur/ adresi başvuru almaya devam edecek. 

CANLI HEYKELLİKTEN MÜZİĞE…

‘Sokak Sanatçısı Kartı’ başvurularının kabul edilebilmesi için bilgilerin eksiksiz girilmesi ve talep edilen evrakların da tamamının sisteme yüklenmiş olması gerekiyor. İlk adımın ardından bilgi ve belgeleri tam olan sokak sanatçılarından başvuruda bulunduğu alana dair bir performans sergilemesini istenecek. Seçici Kurul’un onay verdiği sanatçılara “Sokak Sanatçısı” kartı verilecek. Seçici kurul ise İBB’ye bağlı Orkestralar Müdürlüğü, Şehir Tiyatroları Müdürlüğü ve Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü üyeleri ile Sokak Sanatçıları Platformu temsilcisinden oluşacak.

‘Sokak Sanatçısı Kartı’ almaya hak kazananlar İBB’nin belirlediği 30’un üzerinde alanda performanslarını sergileyebilecek. İstanbullular da tiyatro, canlı heykellik, sokak enstalasyonları, sokak müziği ve daha pek çok alanda eşsiz performanslara tanıklık edecek. 

İBB, sokak sanatçılarına performans yaptığı branşla ilgili uygunluk verecek. Performans alanlarını belirleyecek. Proje, sanatçılarla resmi bir bağ içermeyecek.

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