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Şampiyonları ağırlayan Başkan İmamoğlu: Tek başına güreş olimpiyat şehri olmamıza yetmez

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren İBBSK sporcularını Saraçhane’deki makam odasında ağırladı. İstanbul’un 2036 olimpiyatlarına aday olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Bu şehrin olimpiyat kazanması için, bütün branşlarda güreş gibi başarı elde etmemiz lazım. Tek başına güreş veya birkaç branş, olimpiyat ülkesi, olimpiyat şehri olmamıza yetmiyor. Bütün branşları güçlendirmemiz lazım” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Nisan 2022 Pazartesi 16:00
Şampiyonları ağırlayan Başkan İmamoğlu: Tek başına güreş olimpiyat şehri olmamıza yetmez
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SARAÇHANE / İSTANBUL

Türk sporcular, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 23 Mart – 3 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandı. Madalyaların 5’i, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK) sporcularından geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; şampiyonada altın madalya kazanan Kerem Kamal, ikinci olan Yunus Emre Başar ve üçüncüler Ahmet Uyar, Burhan Akbudak ile Osman Göçen Saraçhane’deki makam odasında ağırladı. İBBSK Başkanı Fatih Keleş, Genel Sekreter Erdem Aslanoğlu, Güreş Koordinatörü İbrahim Demirtürkoğlu ve antrenörleri de ziyaret sırasında şampiyon sporculara eşlik etti.

“BÜTÜN SPORCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM”

Yoğun çalışma temposuna rağmen şampiyonadaki müsabakaları takip etmeye çalıştığını belirten İmamoğlu, “En fazla madalyanın kazanılması da değerliydi. Hem sporcularımızı hem kıymetli hocalarımızı hem başkanımızı tebrik ediyoruz. Tabii bütün güreşçilerimizi de tebrik ediyoruz, sadece belediyemizin, kulübün değil. Diğer arkadaşlarınıza da selamlarımızı iletmenizi isteriz elbette. İnşallah nice başarılara diye dilekte bulunayım” dedi. İstanbul’un 2036 Olimpiyatları’na talip olduğunu iletmek üzere, Keleş ile birlikte geçtiğimiz günlerde Lozan’da Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile görüştüklerini aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:

“BÜTÜN BRANŞLARA GÜÇLENDİRMEMİZ LAZIM”

“Bu şehrin olimpiyat kazanması için, önce bütün branşlarda güreş gibi başarı elde etmemiz lazım. Tek başına güreş veya birkaç branş, olimpiyat ülkesi, olimpiyat şehri olmamıza yetmiyor. Bütün branşları güçlendirmemiz lazım. Ama güreşte de İBB olarak iyi bir altyapı olduğunu, daha da güçlendirerek bütün Türkiye'yi ispat etmemiz gerekir. Zaten güzel bir geçmişi var, ama onu daha da ileriye taşımak, daha da güçlü hale getirmek lazım diye düşünüyorum. Tabii güreş gururumuz, bizim en büyük lokomotifimiz. Zaten ata spor olmasına dönük yakışanı yapıyoruz diye de düşünüyorum. Bu bağlamda hepinizi yürekten tebrik ediyorum, kutluyorum. Hem kulübümüz hem belediyemiz sizin bu başarınızın yanında olacaktır. Bundan yana hiç şüpheniz olmasın. Nice nice başarılar dilerim inşallah. Güzel bir müjde verdiniz Ramazan ayında.”

KELEŞ: “TOPLAMDA 17 MADALYAYLA REKOR KIRDIK”

Sporculara destek için Macaristan’a gittiğini aktaran Keleş, kendilerini verdiği destek nedeniyle İmamoğlu’na teşekkürlerini sundu. “Türk Milli Takımı için de çok değerli bir iş çıktı” diyen Keleş, “Bugüne kadar 2018 yılında en fazla madalyayı almışlar. 16 madalya. Bu şampiyonada, 17 madalyayla bir rekor da kırılmış oldu. Kadınlar 4 madalya kazandı. Serbestte 6 madalya kazanıldı. Grekoromende de 7 madalya kazandık. Bizim kulüp sporcularımız da 4 grekoromende, 1 de serbest olmak üzere 5 madalya kazandırdılar ülkemize” bilgilerini paylaştı. Sporcular, antrenörleri ve yöneticileriyle keyifli bir sohbet gerçekleştiren İmamoğlu, şampiyonlarla anı fotoğrafı çektirdi.
 

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