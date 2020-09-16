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Salacak Kentsel Tasarım Yarışması Sonuçlandı

İBB Etüd Projeler Daire Başkanlığı ile İstanbul Planlama Ajansı iş birliğiyle düzenlenen Üsküdar “Salacak Kentsel Tasarım Yarışması” sonuçlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Eylül 2020 Çarşamba 12:39
Salacak Kentsel Tasarım Yarışması Sonuçlandı
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60 projenin yer aldığı yarışmada, 3 tasarım eşdeğer ödülü kazanırken, 5 tasarıma da mansiyon ödülü verildi. Salacak’ta uygulanacak projeyi, eşdeğer projeler arasından İstanbullular belirleyecek.


İstanbul’un geleceğini şekillendirecek kentsel tasarım yarışmalarından “Salacak Kentsel Tasarım Yarışması” sonuçlandı. Anadolu yakasının önemli bir ulaşım, hizmet ve dinlenme merkezi, İstanbul kentsel peyzajının da özel bir parça olan Salacak, yakın çevresindeki odaklarla ele alındı.


Üsküdar ve Kadıköy Meydanları’nın da etkilenme alanındaki proje kapsamında, Salacak kıyısının yanı sıra; Marmaray, Haydarpaşa Tren Garı, Harem Otogarı, arabalı vapur iskelesi, şehir hatları iskeleleri, karayolu aksı ve Avrasya Tüneli’ni kapsayan bir kentsel tasarım yapılması amaçlandı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Etüd Projeler Daire Başkanlığı ile İstanbul Planlama Ajansı iş birliğiyle düzenlenen yarışma ile alanın ulaşım, mimari ve peyzaj gibi sorunlarının çözülmesi, potansiyellerinin değerlendirilmesi ve Üsküdar ile kentin geneline değer katması hedeflendi.


Salacak Kentsel Tasarım Yarışması jürisi 11 Eylül 2020 Cuma günü Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde toplanarak 60 dereceye giren tasarımları belirledi. 4, 42 ve 53 numaralı projeler eşdeğer ödüle layık görülürken, 5,7, 24, 45 ve 47 numaralı projelere mansiyon verildi.


Yarışmanın jüri üyeliğini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Yazar Sunay Akın, İPA Yarışmalar Koordinatörü Ömer Yılmaz ile Danışman Serap Öbekci yaptı. 

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