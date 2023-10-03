“Sahiplen İstanbul” İle Dostlarımız Yeni Yuvalarına Kavuşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve iş insanı İpek Kıraç öncülüğünde kurulan, akıllı telefonlara indirilebilen SemtPati uygulaması ile İBB Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevleri'nde bulunan patili dostlarımız, ömürlük yuvalarına kavuşuyor.

218 KÖPEK SAHİPLENDİRİLDİ

İBB, İstanbul Gönüllüleri ve SemtPati iş birliği ile başlayan “Sahiplen İstanbul” projesi kapsamında 2023 yılı ilk dokuz ayında 218 köpek sahiplendirildi.

İBB’nin bakımevlerindeki köpekleri sahiplenmek isteyenler, ücretsiz indirilen SemtPati uygulaması ile başvuruda bulunabiliyor. Başvuru formunu dolduran hayvanseverler, İstanbul Gönüllüleri ve İBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından hayvan dostlarına kucak açıyor. Hayvan sağlığı ve bakımıyla ilgili temel bilgilerin de sunulduğu “SemtPati” mobil uygulamasında, her köpeğin yaş ve cinsiyet bilgileri ile fotoğrafı da yer alıyor.

KOŞULLAR DENETLENİYOR

İstanbul Gönüllüleri, SemtPati uygulaması ile hayvan sahiplenmek isteyen ailelerin koşullarını denetliyor. Gerekli ekipmanların ve sahiplenilmek istenen hayvanın kalacağı yerin şartlara uygun olup olmadığının kontrolünü sağlıyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)