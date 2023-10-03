banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.513,54
ALTIN
1.612,48
DOLAR
27,51
STERLİN
33,33
EURO
28,91
“Sahiplen İstanbul” İle Dostlarımız Yeni Yuvalarına Kavuşuyor
“Sahiplen İstanbul” İle Dostlarımız Yeni...
Zeytinburnu Kış Spor Okulları İçin Kayıtlar Başladı
Zeytinburnu Kış Spor Okulları İçin...
İmamoğlu: İtalya’da Katıldığı İki Ayrı Etkinlikte Önemli Konulara Temas Etti
Son Dakika
İmamoğlu: İtalya’da Katıldığı İki Ayrı...
Zeytinburnu Belediyesinden 18 Bin Öğrenciye Ağız ve Diş Sağlığı Seti
Zeytinburnu Belediyesinden 18 Bin Öğrenciye...

“Sahiplen İstanbul” İle Dostlarımız Yeni Yuvalarına Kavuşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Gönüllüleri iş birliği ile akıllı telefonlara indirilebilen SemtPati uygulaması sayesinde bakımevlerindeki dostlarımız yeni yuvalarına kavuşuyor. “Sahiplen İstanbul” projesi kapsamında 2023 yılı ilk dokuz ayında 218 köpek sahiplendirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ekim 2023 Salı 19:34
“Sahiplen İstanbul” İle Dostlarımız Yeni Yuvalarına Kavuşuyor
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve iş insanı İpek Kıraç öncülüğünde kurulan, akıllı telefonlara indirilebilen SemtPati uygulaması ile İBB Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevleri'nde bulunan patili dostlarımız, ömürlük yuvalarına kavuşuyor.

218 KÖPEK SAHİPLENDİRİLDİ

İBB, İstanbul Gönüllüleri ve SemtPati iş birliği ile başlayan “Sahiplen İstanbul” projesi kapsamında 2023 yılı ilk dokuz ayında 218 köpek sahiplendirildi.

İBB’nin bakımevlerindeki köpekleri sahiplenmek isteyenler, ücretsiz indirilen SemtPati uygulaması ile başvuruda bulunabiliyor. Başvuru formunu dolduran hayvanseverler, İstanbul Gönüllüleri ve İBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından hayvan dostlarına kucak açıyor. Hayvan sağlığı ve bakımıyla ilgili temel bilgilerin de sunulduğu “SemtPati” mobil uygulamasında, her köpeğin yaş ve cinsiyet bilgileri ile fotoğrafı da yer alıyor.

KOŞULLAR DENETLENİYOR

İstanbul Gönüllüleri, SemtPati uygulaması ile hayvan sahiplenmek isteyen ailelerin koşullarını denetliyor. Gerekli ekipmanların ve sahiplenilmek istenen hayvanın kalacağı yerin şartlara uygun olup olmadığının kontrolünü sağlıyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İrem Dıravacı Hayatını Murat Yasin Karaoğlu İle Birleştirdi
İrem Dıravacı Hayatını Murat Yasin Karaoğlu İle Birleştirdi
HÜSEYİN ÇETİNER: Yusuf Karakaş'ın Sunduğu "İstanbul Kulisi"nin Konuğu Oldu (VİDEOLU)
HÜSEYİN ÇETİNER: Yusuf Karakaş'ın Sunduğu "İstanbul Kulisi"nin Konuğu Oldu (VİDEOLU)
Zeytinburnu Halkından Düzce Kabak Tatlısına Tam Not
Zeytinburnu Halkından Düzce Kabak Tatlısına Tam Not
Zeytinburnu Halkı Sinop Mantısına Doydu (VİDEOLU HABER )
Zeytinburnu Halkı Sinop Mantısına Doydu (VİDEOLU HABER )
Kübra ve Ömer Mutluluğa İmza Attı (VİDEOLU)
Kübra ve Ömer Mutluluğa İmza Attı (VİDEOLU)

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169