Şahintepe Halkı Yerini Terk Etmek İstemiyor

CHP MİLLETVEKİLİ ÖZĞÜR KARABAT,HDP MİLLETVEKİLİ, CHP VE HDP İLÇE BAŞKANLARI ‘DA BİRER KONUŞMA YAPTI

HDP ve CHP Başakşehir ilçe başkanları birer konuşma yaptılar.

Akabinde HDP İstanbul Milletvekili eylemcilere destek mahiyetinde bir konuşma yaptı.

Daha sonra Başakşehir de CHP’de ilçe başkanlığı yapan ve bir önceki dönem CHP Başakşehir Belediye başkan adayı olan ve şu an CHP İstanbul 3.Bölge Milletvekilliği yapan Mali Müşavir Özgür Karabat’ta hem Mevlüt Uysal’a hem de Yasin Kartoğlu’nu hukuka uymaya davet etti.

İŞTE YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI

Basına ve Kamuoyuna

Bizler yıllarca; yok sayılan, “kaçak” olarak nitelendirilen, elektrik, su ve doğalgaz gibi temel ihtiyaçlardan dahi yoksun bırakılan Şahintepe halkıyız. Çamurlu yollardan işe gitmek zorunda olan, çocukları rencide olmasın diye okula giderken ayağına poşet bağlayan Şahintepe halkıyız. Bizler, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelerek, bu mahalleyi inşa eden, güzelleştiren, yaşanabilir hale getiren ve unutulmayacak komşuluklar kuran Şahintepelileriz.

Ve bizlerin, yıllardır emek harcayarak, bin bir zorlukla inşa ettiği Şahintepe’de, rant oyunlarının ardı arkası kesilmeden devam etmektedir.

Önce kuru gıda haline yol yapacağız denilerek mahallemizin Sonevler tarafında 300 kadar hane hakkında “acele kamulaştırma” kararı verildi. Bundan sonra ise ağırlıklı olarak mahallemizin Aşık Veysel tarafında ve tepenin Aşık Veysel’e yakın bölümlerinde yaşayanlar, Hacımaşlı’ya sürgün edilmek istendi.

2020 yılında “Müjde imarlı tapularınızı dağıtıyoruz” diyerek reklam panolarını dolduran Başakşehir Belediyesi’nin şimdiki planı ise 7 adada başlattığı “kentsel dönüşüm…” Haziran 2022’de Başakşehir Belediyesi; 1542, 1543, 1554, 1606, 1540, 1564, 1617 numaralı adalarda yapacağı kentsel dönüşüm için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan tam yetki aldı.

Ve şu an 1543’üncü ada da fiili olarak inşaata devam etmekte. Aynı zamanda mahallenin başka birçok adasında, belediyeden gelen sivil giyimli kişiler “bu adada sizden talep varmış, görüşmeye geldik” diyerek evleri dolaşmaktadır.

Bununla birlikte belediyenin yeni adalara da girmeyi hedeflediği ortaya çıktı.

Mahallemizde yapılacak olan dönüşüm “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun”a dayandırıldı. Yani mahallemizdeki bu adalar afet riskli alan ilan edildi. Yaşadığımız mahalledeki bu 7 adanın neden riskli alan ilan edildiği ise belediye ve bakanlık tarafından açıklanmamaktadır.

Buradaki yapılar İstanbul’un birçok yerindeki yapılarından daha sağlamdır. Birçoğu iki katlı ve bahçeli yapılardır. Bizler bu 7 adanın riskli ilan edilmesinin altında yatan nedeni tek bir şeyle açıklamaktayız: onun adı da ranttır.

Öyle ki, bir tüzel kişilik, şirket olan Başakkent AŞ Mevlüt Uysal döneminden Yasin Kartoğlu dönemine kadar mahallemizde arsa topladı. Bugün öğreniyoruz ki 1554 numaralı adanın en büyük ortağı 2 bin 69 metrekare ile Başakkent AŞ’dir. Yani Başakşehir Belediyesi, yönetim kurulunda kendi olduğu şirketle arsa toplamış ve şimdi de bu arsaları paraya çevirmenin peşindedir.

Bunu yaparken ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ortak edinip insanlara “burası riskli alan, yerinizi vermezseniz kamulaştırırız” demekteler.

Bizler burada yapılacak herhangi bir dönüşüm planı için öncelikle muhatap alınmak istiyoruz, bizleri yok sayan anlayışı kabul etmiyoruz. Aba altından kamulaştırırız sopası göstererek insanların kendi rızalarıyla evini, tapusunu verdiklerini söylemek inandırıcı değildir. Belediye Başkanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncelikle gelip bütün mahalle halkına yaptıkları projeyi anlatsınlar, biz de anlayalım bu işte rant mı var fayda mı var!

Biz buradan şunu söylüyoruz:

Yerlerimizde gözü olanlar, ranta taparlar öncelikle yerlerimizden vazgeçmeyeceğimizi, haklı mücadelemizi sürdüreceğimizi bilsinler.

Sessiz sedasız inşaat alanına gelerek burada mahallelinin istediği, mahallelinin rahat edebileceğini söyleyen, brütü 70 kullanım alanı 51 metrekarelik hücreler yapan Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu yapılan dönüşümü kabul etmediğimizi bilsin!

Biz Hacımaşlı davalarında olduğu gibi bugün de mahalleli olarak bir aradayız.

Birimiz hepimiz; hepimiz birimiz için diyoruz. Ranta tapanlar, yerimizi gasp etmek isteyenler şunu bilsinler, mahallemizden vazgeçmeyeceğiz. 3’te 2’yle çoğunluğu elde edeceğiz oyunlarıyla bizi kandıramayacaksınız, tek bir kişi bile yerini vermek istemiyorsa onun yanında mücadele edeceğiz.

Şahintepe Bizimdir.

Kentsel dönüşüm mağdurları yalnız değildir!

Rantsal dönüşüme hayır!

Şahintepe halkındır, halkın kalacak.

Mahalleme dokunma.

ŞAHİNTEPE HALK DAYANIŞMASI

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)