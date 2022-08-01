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Şahintepe Halkı ‘Kanal İstanbul‘ Sürgününe Karşı Eylem Yaptı

İstanbul Başakşehir’de bulunan Şahintepe Mahallesi halkı, Kanal İstanbul ve Yenişehir Projeleri nedeniyle yıllardır evlerini koruma mücadelesi veriyor. Kamulaştırma kararlarıyla mahallelerinden sürgün edilmek istenen Şahintepeliler, "Şahintepe Halk Dayanışması"nın çağrısıyla Şahintepe Mahallesi’ndeki İskender Esma Cami önünde bir basın açıklaması düzenledi. Yapılmak istenen projeye karşı olduklarını ve sürgünleri kabul etmeyeceklerini belirten vatandaşlara siyasiler de destek verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ağustos 2022 Pazartesi 13:14
Şahintepe Halkı ‘Kanal İstanbul‘ Sürgününe Karşı Eylem Yaptı
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“VATANDAŞI YOK SAYAN ANLAYIŞI KABUL ETMİYORUZ”

Yapılan açıklamada, kentsel dönüşüm projelerinde dikkate alınmak istediklerini belirten vatandaşlar "Bizleri yok sayan anlayışı kabul etmiyoruz." dedi. İstanbul Şahintepe Halk Dayanışması adına konuşan Cengiz Tokmak, halka yaşatılan mağduriyete dikkat çekerek; “Yıllardır emek harcayarak, bin bir zorlukla inşa ettiği Şahintepe’de rant oyunlarının ardı arkası kesilmiyor.” dedi.

Açıklamasında Başakşehir Belediyesi’nin 2020 yılında ‘Müjde imarlı tapularınızı dağıtıyoruz’ dediğini hatırlatan Tokmak, “Başakşehir Belediyesi, Haziran 2022’de 1542, 1543, 1554, 1606, 1540, 1564 ve 1617 numaralı adalar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan tam yetki aldı.” ifadelerini kullandı.

“YOKSULUN TAPUSU ZENGİNE MEZE YAPILIYOR”

Açıklamada söz alan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Yoksulun tapusu zengine meze yapılıyor.” diyerek AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin rant uğruna binlerce vatandaşı mağdur ettiğini savundu.

Şahintepe’yi Şahintepelilerin inşa ettiğini vurgulayan CHP’li Karabat, acele kamulaştırma kararının vatandaşın malına çökmek için kılıf haline getirildiğini söyledi. Bölgede zorunlu kentsel dönüşümü yürüten şirketin Başakkent AŞ. olduğunu açıklayan Karabat; şirketin birçok bölgede vatandaşın malına çöktüğünü söyledi.

ŞİRKET YİNE TANIDIK ÇIKTI

“Ortada bir mahkeme kararı var. Yürütmeyi durdurma kararı var. Ancak Başakşehir Belediyesi kanunsuz iş yapıyor. Herkesten önce kanuna uyması gereken kurumlar, ne yazık ki kanun tanımıyorlar” diyen Karabat, bölgenin Kanal İstanbul güzergahında olduğunu hatırlatarak; “Birlikte hareket ederseniz bu mücadelede başarılı olabiliriz. AKP’nin siyasi ömrü bitiyor. Onların Kanal yapacakları da yok. Öyle bir dertleri de yok. Tek istekleri “Yenişehir” adı altında deniz manzaralı lüks villalar yapmak, burayı Kataristan yapmak.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 01.08.2022 15:41
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