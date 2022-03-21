banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 7
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.175,03
ALTIN
922,80
DOLAR
14,83
STERLİN
19,60
EURO
16,39
Avrasya Hastanesi Fiziksel Tıp’ta da Öncü
Son Dakika
Avrasya Hastanesi Fiziksel Tıp’ta da...
Hayallerinizi Süsleyen Tektaş Yüzük Modelleri
Hayallerinizi Süsleyen Tektaş Yüzük Modelleri
1915 Çanakkale Köprüsü Açıldı
Son Dakika
1915 Çanakkale Köprüsü Açıldı
İETT Genel Müdürü Alper Bilgili Yakıt'a % 155 Zam Bizi Zorluyor
İETT Genel Müdürü Alper Bilgili...

Sahibini arayan Ud Necati çelik belgeseli

Yönetmen Mustafa Yılmaz Kuş’un 4 yıllık bir çalışma sonucu beyaz perdeye aktardığı “Sahibini Arayan Ud: Necati Çelik” belgeseli, Zeytinburnu Belediyesi’nin katkıları ile izleyiciyle buluştu

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Mart 2022 Pazartesi 14:44
Sahibini arayan Ud Necati çelik belgeseli
banner171

Bir insanın bir ud ile hikayesinden bir belgesel olur mu? İşte bu soruya “Kesinlikle Evet” cevabını veren bir çalışma Necati Çelik’in ud ile geçen serüveni. Yönetmen Mustafa Yılmaz Kuş, çeşitli müzik enstrümanları çalan ancak aradığı aşkı “Ud”da bulan Necati Çelik’in bu hikayesinin detaylarını vizöründen beyaz perdeye taşıdı. Çalışma tam 4 yıl sürdü.

Necati Çelik’in ardından popüler olduğu Avrupa’nın her santimetrekaresini gezen Kuş, Çelik’e olan hayranlığı yerinde ve bütün samimiyetiyle görme olanağı buldu. Kuş, ülkemizde hak ettiği değeri bulamayan Çelik’in, Avrupa’daki hayran kitlesini belgeseline de taşıdı.

Üç farklı ülkede çekilen belgesel çalışmalarına 2017 yılında başlandı. Belçika ve Yunanistan’da gerçekleşen çekimlerin ülkemizdeki kısmı ise Konya, İstanbul, Ankara ve Antalya’da yapıldı. 2020’de tamamlanan belgeselin yayınlanması pandemi nedeniyle bu yıla sarktı.

İşte bu belgesel Zeytinburnu Belediyesi’nin katkıları ile beyaz perdede ilk kez gösterildi. 19 Mart Cumartesi akşamı Zeytinburnu Belediyesi’nin ZKSM salonunda gerçekleştirilen Gala gecesi, kar yağışına rağmen elit bir izleyici kitlesi ile buluştu.

 

50 Yıllık Musiki Sevdası

Belgeseli anlatan yönetmen Mustafa Yılmaz Kuş, “Sahibini Arayan Ud Necati Çelik belgeseli, bir bütünün parçasıyız ve bütüne hizmet etmek için buradayız düşüncesinden yola çıkılarak yapılmış bir belgesel. Hayatını, Türk Sanat Müziği’ne adamış olan ud virtüözü Necati Çelik’in, 50 yıllık musiki sevdasının sınırları aşan serüveni, tatlı bir huzur bırakıyor izleyicisine... Sanat aşkı değil aşkın sanata tutkusunu, sarıldığı udundan yeryüzüne yayan Necati Çelik, hızı giderek artan dünyamızda, insana dair en naif duygulara ilham oluyor” sözleriyle özetledi.

Konya’da başlayan müzik macerasını elinden düşürmediği udunun peşinde tüm dünyaya taşıyan, udu ile sayısız konser, resital ve albümün yanı sıra yüzlerce de öğrenciye ders veren büyük usta Necati Çelik’in belgesel gösterimine ev sahipliği Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da gecede yaptığı konuşmada, “Necati Çelik kendine has yorumuyla her eseri oya gibi işliyor, ona yeni bir soluk kazandırıyor. Farklı ekollerden icraları ayrı ayrı ya da bir arada gerçekleştirebiliyor ve kısa bir taksimde bile bu tavırların hepsi bulunabiliyor. Hangi tavır olursa olsun, değişmeyen özellikleri; tınıdaki mükemmellik, mızrap vuruşlarındaki ölçülülük, hızlı ve zor geçişlerdeki ustalık. Aralarında net bir şekilde köprüler kurulmuş ve kendi içlerinde de netlik ve anlam taşıyan, uzun ama nefes almayı bilen müzik cümleleri. Bir bakış açısından zengin ve süslü, bir bakış açısından ise arı bir müzik. Necati Çelik ile udu arasında aşk ve yarenlik ilişkisi var. Udunu bir enstrüman gibi kullanmıyor, insanlaştırıyor; sanki onu çalmıyor da onunla konuşuyor, dertleşiyor. Taksimini dinleyen insan, adeta çok iyi bir konuşmacıyı dinlermiş gibi sağlam bir cümle yapısı hissediyor ve onun bir şeyler söylediğinin farkına varıyor. Udu konuşuyor, susuyor, ağlıyor, gülüyor, espri yapıyor, söylev veriyor, kabadayılık ediyor, centilmen oluyor” dedi. Arısoy, böyle bir geceye ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

 

Dijital platformlarda da gösterilecek

Mustafa Yılmaz Kuş’un editöryal bir bakış açısıyla hazırladığı belgeseli, Zara, Göksel Baktagir, Ross Daly gibi ünlü simaların da olduğu röportajlarıyla, sanatçının konserleriyle ve yurtdışında verdiği eğitimleriyle ustaca kurgulamış. Necati Çelik’in udundan çıkan namelerle sona eren belgesel, izleyicinin damağında güzel bir tat bırakıyor.

Farklı ülke ve şehirlerde gösterimi yapılacak olan belgesel, yaz sonu itibariyle dijital platformlara da aktarılacak. 

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
 


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“ Covıd-19 gibi bulaşıyor, tedavisi yok”
“ Covıd-19 gibi bulaşıyor, tedavisi yok”
Uluslararası İstanbul Yarı Maratonu 17. Kez Koşulacak
Uluslararası İstanbul Yarı Maratonu 17. Kez Koşulacak
Hızlı Değil, Güvenle Gelsin
Hızlı Değil, Güvenle Gelsin
Başkan İmamoğlu’ndan ‘Kar Teşekkürü'
Başkan İmamoğlu’ndan ‘Kar Teşekkürü'
Çanakkale Şehitleri Kar Altında Anıldı
Çanakkale Şehitleri Kar Altında Anıldı

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169