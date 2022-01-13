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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ ULAŞIM UYGULAMASI UZATILDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun teklifiyle hayata geçirilen sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım uygulaması, 30 Haziran’a kadar uzatıldı. Toplam 264 bin sağlık çalışanın faydalandığı uygulamaya adli tıp uzmanları da eklendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ocak 2022 Perşembe 14:44
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ ULAŞIM UYGULAMASI UZATILDI
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) pandemi süreci nedeniyle Mayıs 2020 tarihinde uygulamaya koyduğu sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkı, 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı. İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün teklifi, İBB Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi. 

İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu taşıma araçlarında geçerli olan hizmetten; sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan memur, işçi, sözleşmeli (intörn) doktorlar dahil tüm çalışanların yanı sıra İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanları ile İBB Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları yararlanıyor.

İBB Meclisi’nin 12 Ocak 2022 tarihinde aldığı uzatma kararı kapsamında, uygulamadan Adli Tıp Kurumu personeli de yararlanacak.

264 bin sağlık çalışanının faydalandığını ücretsiz ulaşım hizmeti kapsamında, sadece 2021 yılında 232 milyon liraya karşılık gelen 61 milyon kez ücretsiz yolculuk yapıldı. 

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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