Saç Protezini Kimler Kullanabilir?

Saç Uzmanları Onayladı! Hangi Yaş Grubu Kullanabilir!

İstanbul Times Haber Merkezi /İlker Önal

Saç protezi kullanımı oldukça kolay bir işlem aynı zamanda saç dökülmesi sonrası doğal görünmeyen yapısal bozukluklara da kesin çözüm. FUE aşamasının zorlu ve sınırlı çalışmalarına karşı, acısız ve konforlu kullanım için geliştirilmiş protezler, kullanıcıların rahat hareket etmesine odaklanmıştır. 12 yaştan itibaren kullanılabilen saç protezi, kanser sonrası kemoterapi gören hastaların saç dökülmelerine karşında hazırlanmış özel formüllerden biri olmuştur. Saç derisini terletmez, derinin nefes almasını sağlar ve saç derisine zarar vermeden uzun süre kullanım için idealdir. Saç dökülmesine kesin çözüm olarak Alman nano teknolojisiyle geliştirilmiştir.

Tap Hair Sayesinde Doğal Protez Saç Teknolojisi!

Almanya’da keşif edilmiş özel yapıştırıcılarla saç derisinin nefes almasını sağlayan nano teknolojili protezler, saçın doğal yapısıyla % 100 benzerlik taşımaktadır. Bakımı kolay, etkileyici ve konforlu olan modeller için bölgesel saç kayıplarından, saç kıran ve kemoterapi sonrası saç dökülmelerine kadar kesin çözümler vardır.

Saçınızı doğal ve özel gösteren yapısıyla, kullanımı oldukça kolaydır. 15 günde bir bakıma alınması gereken protez saçınızın, suyla temas etmesinde hiçbir sorun olmaz, evde kendi başınıza üstesinden gelebileceğiniz kullanım önerileriyle de uzun süre kullanım sağlar. Saç sağlığında yeni dönemi başlatan saç uzmanlarıyla birlikte Tap Hair ekibinin de sizler için özel olarak hazırlayacağı saç modelleri bulunuyor.

Doğal ve sağlıklı kullanım A plus kalite onaylandı! Protez Saçlar için daha fazla bilgi https://www.taphair.com/hizmet-protez-sac-istanbul

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)