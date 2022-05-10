Saadet Partisi Zeytinburnu'ndan Belediyeye Kınama

İŞTE SAADET PARTİSİ ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HABER MERKEZİMİZE GÖNDERİLEN YAZININ TAM METNİ :

Zeytinburnu Belediyesi tarafından 12.04.2022 tarihinde düzenlenen İlçe Protokol İftarına belediyenin Özel Kalem birimi tarafından aranarak Saadet Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanımız Levent ÇOTUK davet edilmiştir. Davet konuşmasında sadece İlçe Başkanı olarak bir kişinin gelmesi başka kimsenin gelmemesi yönünde ısrarla uyarıda bulunulmuştur.

İftar programına sadece Zeytinburnu İlçe Başkanımız Sayın Levent ÇOTUK katılım sağlamış olup sonrasında yaşanılanlar Belediye Başkanlık makamına yakışmayacak düzeyde gerçekleşmiştir. Diğer siyasi parti ilçe başkanlarının mahiyetiyle birlikte iftara katılım sağladığı gözlemlenmiş ve Saadet Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanımıza diğer İlçe Başkanlarıyla Protokolde aynı masada yer verilmeyerek kendisine yer dahi gösterilmemiştir.

İftar yemeğine katılım sağlayanlara teşekkür için kürsüye çıkan belediye başkanı Sayın Ömer Arısoy tarafından yapılan teşekkür konuşmasında programa katılım sağlayan siyasi parti isim ve ilçe başkanları ve dahi kendi partisinin eski yöneticileri bile zikredilmiş olup Saadet Partisinin ismi ve ilçe başkanı zikredilmemiştir. Oysaki, program başlamadan önce belediye başkanı Sayın Ömer Arısoy, İlçe Başkanımız Sayın Levent ÇOTUK’u görmüş ve selamlaşıp kısa bir hasbihal yapmıştır.

Ramazan ayının hoş görü ayı olduğu bilinciyle Saadet Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanı Levent ÇOTUK Protokolde ve başka şekilde yer gösterilmemesine rağmen programa iştirak etmiştir, fakat Saadet Partisinin Belediye Başkanı tarafından yok sayılmasının ardından, orucunu açtıktan sonra ana menüden önce makamının gereği olarak programı terk etmiştir.

Bu ihmalde bir kasıt aramak istemiyoruz fakat buna benzer bir olay daha önce maalesef Zeytinburnu Belediyesi’nin 2021 yılı Kasım ayında düzenlemiş olduğu yöresel günlerde de yaşanmıştır. Belediye Başkanı Sayın Ömer Arısoy yöresel günlerde konuşma yapmak için kürsüye çıkmış ve orada bulunan değerli siyasi parti ilçe başkanlarının isimlerini zikrederek teşekkür etmiş ancak partimizin ve önceki ilçe başkanımız Sayın Dr.Mikail Kabak’ın ismi zikredilmemiştir. Oysaki, yöresel günler programında kürsünün önünde bulunan sırada Sayın İlçe Başkanımız oturmaktadır ve Sayın Belediye Başkanı tarafından fark edildiği halde ismi zikredilmemiştir.

Belediye Başkanlık Makamı aynı zamanda ilçenin toplumsal hafızasını da yansıtmaktadır. Elbette Zeytinburnu’nda bulunan değerli halkımızın hafızasına güveniyoruz. Kişilerin gelip geçici olduğunu ancak makamın kalıcı olduğunu bilmekteyiz. Yine de misafirperverliklerinden ötürü Zeytinburnu Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.

Bilmenizi isteriz ki protokolde olup olmamanın ismimizin zikredilip zikredilmemesinin partimiz için bir önemi yoktur. Bugüne kadar makam veya mevki peşinde koşan bir parti hiçbir zaman olmadık. Toplumun bir kesiminin görülmesi diğer kesiminin görülmemesi, hele ki mübarek Ramazan ayında oruçlarımızı açtığımız bir iftar programında bu durumun yaşanmasının bir dikkatsizlik olduğunu düşünmek istiyoruz.

Aynı dikkatsizliğin devamı halinde Zeytinburnu Belediyesi ve Sayın Belediye Başkanı tarafından düzenlenen ileriki davetleri bundan sonra gözden geçireceğimizi belirtmek isteriz.

Partimizin ve İlçe Başkanımızın isminin zikredilmemesinin ve yer gösterilmemesindeki dikkatsizliğin vicdan ve muhakemesini de değerli halkımıza bırakıyoruz. Saygılarımızla.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajanı (İTHA)