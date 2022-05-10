banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.490,17
ALTIN
901,00
DOLAR
15,25
STERLİN
18,83
EURO
16,12
Boğaz Gezileri Başlıyor…
Boğaz Gezileri Başlıyor…
Zeytinburnu Kış Spor Okullarının Kapanışı Görkemli Oldu (VİDEOLU)
Zeytinburnu Kış Spor Okullarının Kapanışı...
İmamoğlu: Bizi beton duvarlar değil,bereketli tarlalar aydınlığa kavuşturacak
İmamoğlu: Bizi beton duvarlar değil,bereketli...
CHP'Lİ Vekil Karabat: Savaş Eğitimi de Vurdu !
CHP'Lİ Vekil Karabat: Savaş Eğitimi...

Saadet Partisi Zeytinburnu'ndan Belediyeye Kınama

Saadet Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanlığı, Zeytinburnu Belediyesi tarafından İlçe Protokol iftar programına davet edildiği halde ismi anons edilmeyen ve yer ayırılmayan İlçe Başkanları Levent Çotuk'a karşı yapılanın saygısızlık olduğunu vurgulayarak belediyeye bir yazı yazarak açıklama istedi. Uzun bir süre açıklama gelmemesinden sonra haber merkezimize aşağıdaki kınama metnini gönderdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Mayıs 2022 Salı 10:27
Saadet Partisi Zeytinburnu'ndan Belediyeye Kınama
banner171

İŞTE SAADET PARTİSİ ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HABER MERKEZİMİZE GÖNDERİLEN YAZININ TAM METNİ :

Zeytinburnu Belediyesi tarafından 12.04.2022 tarihinde düzenlenen İlçe Protokol İftarına belediyenin Özel Kalem birimi tarafından aranarak Saadet Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanımız Levent ÇOTUK davet edilmiştir. Davet konuşmasında sadece İlçe Başkanı olarak bir kişinin gelmesi başka kimsenin gelmemesi yönünde ısrarla uyarıda bulunulmuştur.

İftar programına sadece Zeytinburnu İlçe Başkanımız Sayın Levent ÇOTUK katılım sağlamış olup sonrasında yaşanılanlar Belediye Başkanlık makamına yakışmayacak düzeyde gerçekleşmiştir. Diğer siyasi parti ilçe başkanlarının mahiyetiyle birlikte iftara katılım sağladığı gözlemlenmiş ve Saadet Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanımıza diğer İlçe Başkanlarıyla Protokolde aynı masada yer verilmeyerek kendisine yer dahi gösterilmemiştir.

İftar yemeğine katılım sağlayanlara teşekkür için kürsüye çıkan belediye başkanı Sayın Ömer Arısoy tarafından yapılan teşekkür konuşmasında programa katılım sağlayan siyasi parti isim ve ilçe başkanları ve dahi kendi partisinin eski yöneticileri bile zikredilmiş olup Saadet Partisinin ismi ve ilçe başkanı zikredilmemiştir. Oysaki, program başlamadan önce belediye başkanı Sayın Ömer Arısoy, İlçe Başkanımız Sayın Levent ÇOTUK’u görmüş ve selamlaşıp kısa bir hasbihal yapmıştır.

Ramazan ayının hoş görü ayı olduğu bilinciyle Saadet Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanı Levent ÇOTUK Protokolde ve başka şekilde yer gösterilmemesine rağmen programa iştirak etmiştir, fakat Saadet Partisinin Belediye Başkanı tarafından yok sayılmasının ardından, orucunu açtıktan sonra ana menüden önce makamının gereği olarak programı terk etmiştir.

Bu ihmalde bir kasıt aramak istemiyoruz fakat buna benzer bir olay daha önce maalesef Zeytinburnu Belediyesi’nin 2021 yılı Kasım ayında düzenlemiş olduğu yöresel günlerde de yaşanmıştır. Belediye Başkanı Sayın Ömer Arısoy yöresel günlerde konuşma yapmak için kürsüye çıkmış ve orada bulunan değerli siyasi parti ilçe başkanlarının isimlerini zikrederek teşekkür etmiş ancak partimizin ve önceki ilçe başkanımız Sayın Dr.Mikail Kabak’ın ismi zikredilmemiştir. Oysaki, yöresel günler programında kürsünün önünde bulunan sırada Sayın İlçe Başkanımız oturmaktadır ve Sayın Belediye Başkanı tarafından fark edildiği halde ismi zikredilmemiştir.

Belediye Başkanlık Makamı aynı zamanda ilçenin toplumsal hafızasını da yansıtmaktadır. Elbette Zeytinburnu’nda bulunan değerli halkımızın hafızasına güveniyoruz. Kişilerin gelip geçici olduğunu ancak makamın kalıcı olduğunu bilmekteyiz. Yine de misafirperverliklerinden ötürü Zeytinburnu Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.

Bilmenizi isteriz ki protokolde olup olmamanın ismimizin zikredilip zikredilmemesinin partimiz için bir önemi yoktur. Bugüne kadar makam veya mevki peşinde koşan bir parti hiçbir zaman olmadık. Toplumun bir kesiminin görülmesi diğer kesiminin görülmemesi, hele ki mübarek Ramazan ayında oruçlarımızı açtığımız bir iftar programında bu durumun yaşanmasının bir dikkatsizlik olduğunu düşünmek istiyoruz.

Aynı dikkatsizliğin devamı halinde Zeytinburnu Belediyesi ve Sayın Belediye Başkanı tarafından düzenlenen ileriki davetleri bundan sonra gözden geçireceğimizi belirtmek isteriz.

Partimizin ve İlçe Başkanımızın isminin zikredilmemesinin ve yer gösterilmemesindeki dikkatsizliğin vicdan ve muhakemesini de değerli halkımıza bırakıyoruz. Saygılarımızla.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajanı (İTHA)

Son Güncelleme: 10.05.2022 11:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP'li Yöneticiler Şehit Abisini Ziyaret Etti
MHP'li Yöneticiler Şehit Abisini Ziyaret Etti
İBB Akıllı Sayaca Geçiyor
İBB Akıllı Sayaca Geçiyor
İBB Tırları Yola Çıktı
İBB Tırları Yola Çıktı
İmamoğlu: Onların ‘Tam Bağımsız Türkiye’ Diyen Dillerine Kurban Olayım
İmamoğlu: Onların ‘Tam Bağımsız Türkiye’ Diyen Dillerine Kurban Olayım
İmamoğlu’ndan Yomralı Gençlere: Susan Değil, Konuşan Gençlik İstiyoruz
İmamoğlu’ndan Yomralı Gençlere: Susan Değil, Konuşan Gençlik İstiyoruz

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169