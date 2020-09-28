Saadet Partisi Uyardı: İstanbul Yıkılırsa, O Enkazın Altında Hepimiz Kalırız

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen ve İstanbul’da da hissedilen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu.

Depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade eden Abdullah Sevim, “Yine depremle sallandık! Yine benzer korkuları, endişeleri, uzayıp giden saniyeleri 16 milyon olarak yaşadık! Ancak İstanbul’daki büyük deprem riskine rağmen, yetkililerin sadece seslerini duyabiliyoruz” şeklinde konuştu.

KUNDAKTAKİ KAÇ BEBEK ANNESİZ KALIR?

Depremin oluşturduğu risk ile ilgili çarpıcı istatistiklerde paylaşan Sevim, “1 milyon 200 bin binanın, yaklaşık 800 bininin 99’dan önce inşa edildiğini söylüyoruz… Milyonlarca insanın acil durum ihtiyaç yardımına muhtaç kalacağını haykırıyoruz... Yolların 3’te birinin kapanacak, altyapıda ciddi hasar oluşacak diyoruz… Kulaklarının üstüne yatıp duymuyorlar! Kaç can kaybedilir? Kaç ocağa ateş düşer? Kundaktaki kaç bebek annesiz kalır? Bunu biz de bilemiyoruz…” diye konuştu.

DEPREMDEN SONRA ŞOV YAPACAK ALAN BULAMAZSINIZ

Depremle ilgili uyarılarda bulunduklarını ancak yetkililerin adım atmadığını belirten Başkan Sevim, “Evet, birileri enkaz kaldırmayı iyi bilir! Evet, birileri yıkılan bina etrafında şov yapabilir! Ancak olası büyük İstanbul depreminde, ne şov yapabilecek bir alan bulabilirler ne de, enkaz çevresinde arzı endam edebilirler. Gelin, 2020 yatırım bütçesini, depreme hazırlık için harcayın dedik, yapmadınız! Gelin, kentsel dönüşümü müteahhitlerin yüzde 50 hesaplarına kurban etmeyin dedik, yanaşmadınız! Deprem için yaptığınız toplantılarda bile kavga etmekten geri durmadınız. Bir kez daha söylüyoruz. Bir kez daha uyarıyoruz. Bir kez daha susmuyoruz. İstanbul yıkılırsa, o enkazın altında hepimiz kalırız” dedi.