Saadet Partisi İstanbul Seçim Çalışmasına Hızlı Başladı (VİDEOLU)

SAADET PARTİSİ İSTANBUL İL BAŞKANI ÖMER FARUK YAZICI ÖNEMLİ KONULARA TEMAS ETTİ…

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı her iki etkinlikte yapığı konuşmada önemli konulara temas etti. Yazıcısı bazen bize neden Ak Parti ile değil de CHP ile aynı ittifakta yer aldınız diye soran bir çok seçmen var.

Biz de onlara Ak Parti bize göre yaptığı hata ve yanlışlardan dönsün biz onların doğrusuna da her zaman evet diyoruz. Bizi ülke yönetimindeki ana düsturumuz şerre fren hayra gaz oluruz düşüncesi hakim dedi.

Genel Başkan yardımcılarında Mustafa Kaya ve Bülent Kaya da partilerinin düşüncelerini katılımcılara aktardılar.

Genel başkan Temel Karamollaoğlu ise gribal enfeksiyon nedeni ile uzaktan her iki programa bağlanarak partisinin siyasi görüşlerini anlayarak bu seçimin çok ama çok mühim olduğunu vurguladı. Karamollaoğlu konuşmasında Ak Parti yıllardır İsrail ile arasına mesafe koymuştu.

Bizim topraklarımız üzerinde gözü olan Siyonistler kendi kutsal kitaplarında Nil’den Fırat’a vaad edilmiş topraklar üzerinde ülkemizin de toprakları var. AK PARTİ ne tür bir aşlaşma yaptı ki yine elçiler atandı.

Biz kapalı kapılar ardında İsrail ile yapılan anlaşmaların neyi kapsadığını irdelemek zorundayız dedi.

Genel başkan konuşmasını alkışlar ile sonlandırdı.

Kaynak : İstanbu Times Haber Ajansı (İTHA)