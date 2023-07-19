Saadet Partili Çalışkan : Ülkemizin Dış Borcu 475 Milyar Dolara Ulaştı

Çalışkan yaşanan mağduriyetler üzerine yaptığı eleştirilerde, “Ülkemizin şu anda 475 milyar dolar dış borcu var. Seçimin üzerinden kırk beş gün geçti, Sayın Cumhurbaşkanı burada yemin ettikten hemen sonra, o gün dolar 20 liraydı, bugün 26 lira; kısaca, 475 milyar dolarlık dış borcumuz 6 liradan 2 trilyon 850 milyar lira arttı. Eski parayla 2 kentilyon 850 katrilyon, sadece kırk beş gün içerisindeki o ekonomiye sahip olunamadığı için artan borcumuz.

DÖVİZ KURUNDAN MEYDANA GELEN FARKLA DEPREMZEDELERİN EVİ ÜCRETSİZ YAPILABİLİRDİ

Tabii "Bu 2 kentilyon 850 katrilyon para ne eder?" derseniz, Sayın Bakan açıkladı, 11 vilayetimizde kaybolan toplam konut sayısı 650 bin. Maliyetler arttığı için şu anda 2 milyondan aşağı ev maliyeti yok, 2 milyona bir ev mal olsa 650 bin konutun maliyeti 1 trilyon 300 milyar. Yani siz deprem bölgesinde yapılacak evlerin tamamının 2 katını sadece bu borçlardaki kur artışından kaybettiniz.

Ek bütçe yasa teklifine "Millî Dayanışma" adı verilmiş; doğrusu değerlerimizin, duygularımızın çok defa istismar edilmesine şahit olduk ama hiç olmazsa deprem üzerinden siyaset yapmayın, burada milletten vergi alırken, kaz gibi yolmaya çalışırken içerisine "Millî" kelimesini koymayın.

DEPREMZEDELER ÜZERİNDEN MİLLİ DUYGULAR İSTİSMAR EDİLMEMELİ

Millî duygularımızın istismar edilmesine müsaade etmeyelim; hele de deprem gibi on binlerce insanımızın hayatını kaybettiği, yüz binlerce ailenin evsiz, barksız kaldığı bir ortamda buna asla fırsat verilmemelidir.

Kaynaklar araştırılırken "Milletten yeni vergileri nasıl alırız, yeni yeni kelimelerle çeşit üreterek milletten nasıl vergi alırız?" değil, tersine "Eldeki kaynakları nasıl daha iyi yönetebiliriz, nasıl daha az işlemlerle bu kaynakları hallederiz?" buna çözüm bulalım.” diyerek tepki gösterdi.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ DASK MAĞDURİYETLERİ GİDERİLMELİ

Hatay depreminden, deprem bölgesinden bahseden Çalışkan, üç çeşit ölümden bahsetti.

Çalışkan, “Malum olduğu üzere birincisi, deprem anında ölenler; ikincisi, ihmalden ölenler; üçüncüsü de kahrından ölenler. İşte, bu üçüncü grupta yer alan; sahipsizlikten, kahrından ölenlerden birisi de DASK mağdurları. Maalesef ki DASK kapsamında yıllar öncesinden beri vergisini ödemiş ama bugün bir afetle karşı karşıya kaldığında ekspertiz bekleyen depremzedelere depremin üzerinden beş ay geçmiş olmasına rağmen hâlen iş yoğunluğu gerekçe gösterilerek ekspertiz gelmiyor.

Ekspertiz gelmediği için de DASK mağduru esnaf, konut sahibi insanlar mağdur olacaklarından işlem yapamıyor yani "Bırak" desen bırakmıyor "Git" desen gitmiyor. İşte, burada çözülmesi gereken şey kamunun denetim görevini yaparak buradaki ihmalin önüne geçmek, bir an önce bu mağduriyetin giderilmesini sağlamak gerekir.” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA)