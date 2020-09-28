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Rêve de Miel® Ballı Dudak Kremi

Üç karşı konulamaz sınırlı sayıdaki krem, dudaklarınızı bal bağımlısı yapacak!

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
28 Eylül 2020 Pazartesi 13:14
Rêve de Miel® Ballı Dudak Kremi
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Bee Free, Bee Happy, We Love Bees

Koleksiyon görsellerine https://we.tl/t-WnmoHRmN3f linkinden ulaşabilirsiniz.

Koleksiyonerler için:

Ultra Besleyici ve Onarıcı Ballı Dudak Kremi

Ultra besleyici ve onarıcı NUXE ballı dudak kremi yeni sınırlı sayıdaki üç tasarımıyla gerçek bir tutkuya dönüştü: BEE FREE, BEE HAPPY, WE LOVE BEES… Zengin kehribar tonlarına sahip bu üç kavanoz, spot ışıklarını kraliçe arılara çeviriyor!

Dudaklarınızı yumuşacık yapacak doğal kökenli içeriklerin konsantresiyle yaratılmış ballı ikonik formülün lezzetli tadını çıkarın.

Ve hâlâ aynı muhteşem formül…

Propolisle zenginleştirilmiş ultra besleyici ballı bir formül.

Ultra besleyici ve Onarıcı Ballı Dudak Kremi’nin ikonik formülü, kovanın tüm hazinelerini bir araya getiriyor. Bal, balmumu, propolis oleo-aktifi… Yüzünüze gülümseme konduracak gerçek apiterapi!

Ayrıca tatlı bir desteğe ihtiyaç duyan dudaklar için yoğun bir rahatlatıcı etki sunan değerli botanik yağlar ve Shea Yağı içeriyor. Kuru ve hasarlı dudaklar üzerinde aşırı soğuk* hava koşullarında elde edilen muhteşem sonuçlarla kremin faydaları kanıtlandı:

- Rahatlatılmış ve yatıştırılmış dudaklar: + %157

- Onarılmış dudaklar: + %136

- Beslenmiş dudaklar: + %154

Greyfurt ve limon notalarına sahip kendine özgü doğal kokusu ve eriyen tatlı dokusu tamamen bağımlılık yaratan bir deneyim sunuyor.

NUXE’ün Sözleri

NUXE VE ARILAR

On yıldan fazla bir süredir NUXE, arı kovanlarına ve Vosges'te bir arı kolonisinin geliştirilmesine sponsor olarak Un Toit pour les Abeilles'i (Arılar İçin Bir Yuva) destekliyor. 2018'de açılan Louvre Müzesi projesinin sponsorluğunun bir parçası olarak NUXE; şehir sakinleri ve ziyaretçileri arasında biyolojik çeşitliliğin korunmasında arıların temel rolü hakkında farkındalık yaratmak için ideal bir konuma sahip Paris - Jardin Des Tuileries'de (Tuileries Bahçesi) çiçekli bir alanın kalbine 6 arı kovanı kurdu.

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