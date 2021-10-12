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Rus ve Ukrayna ekiplerinden Maltepe’ye övgü

3. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’ne ‘Nazım Hikmet: Şairin Aşkı ve Kaderi’ oyunuyla katılan Rusya St. Petersburg Mimigranti Devlet Tiyatrosu ile ‘Şarkılarla Ukrayna’ adlı muhteşem performans gösterileriyle katılan Ukrayna Herson Devlet Akademik Müzik ve Drama Tiyatrosu, Maltepelilere ve festivale övgü yağdırdı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2021 Salı 11:09
Rus ve Ukrayna ekiplerinden Maltepe’ye övgü
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Maltepe’ye gelince inanılmaz bir ilgi ve seyirciyle
karşılaştıklarını ifade eden ekipler, Belediye Başkanı ve festivalin
düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.
3. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali görkemli bir kapanış töreniyle veda
etti. Festivale ‘Nazım Hikmet: Şairin Aşkı ve Kaderi’ oyunuyla katılan Rusya
St. Petersburg Mimigranti Devlet Tiyatrosu, Türk şairin aşkı ve Moskova’daki
hayatını, 1957 yılında sahnelendikten sonra o dönemki Sovyetler Birliği’nde de
yasaklanan ‘İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu?’ oyunuyla harmanlayarak
anlattı. Oyun, dakikalarca ayakta alkışlanırken, kapanış töreninde konuşan
Belediye Başkanı Ali Kılıç da ülkesinde vatan haini ilan edilen bir şairin
kültürleri, coğrafyaları birbirine bağlamasına vurgu yaptı.
10 YAŞINDAN BERİ NAZIM’IN İZİNDE
10 yaşından beri Nazım Hikmet ile tanıştığını ifade eden Rusya St. Petersburg
Mimigranti Devlet Tiyatrosu’ndan oyunun yönetmeni Vladimir Vorabyov,
‘Oyunu ortaya çıkarmak için uzunca bir süre bekledim. Sonrasında ortaya
çıkardık. Prof. Dr. Aleksandr Kolesnikov ile birlikte bu oyunu yazdık. Rusya’da
da sahnelendi ve çok büyük ilgi gördü’ dedi. Nazım’ın o yıllarda Sovyetler
Birliği’nin çöküşünü öngördüğünü de sözlerine ekleyen Vorabyov, ‘Oyun
aslında iki aşamalı. İlkinde Nazım’ın hayatı ve aşkını inceliyoruz. İç içe geçen
ikinci kısımda ise Nazım’ın o dönem sistem eleştirisi yaptığı İvan İvanoviç Var
mıydı, Yok muydu oyununu gösteriyoruz. Elbette burada Nazım’ın Rusya’da
geçen kötü yıllarını, ona yapılan baskıları da ele aldık. Özellikle Rusya’a genci,
yaşlısı bu oyunu izledi’ diye konuştu.
‘ÇOK ŞAŞIRDIK, İNANILMAZ’
Bugüne kadar yaklaşık 160 oyun yazdığını ve birçok ülkede festivallere katılıp
sahnelere çıktığını ifade eden Vorabyov, Maltepe’yi görünce çok şaşırdıklarını
ve Maltepe’nin inanılmaz bir izleyiciye sahip olduğunu sözlerine ekledi. Burada
oldukları için ekip olarak mutlu olduklarının altını çizen Vorabyov, ‘Nazım’ın
memleketinde, onun topraklarında bu oyunu sahnelemek büyü bir onur. Bize bu
fırsatı veren herkese teşekkür ediyoruz’ dedi.
Festivale ‘Şarkılarla Ukrayna’ adlı görkemli bir performans gösterisiyle katılan
ve jüri tarafından ‘Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen Ukrayna Herson Devlet

Akademik Müzik ve Drama Tiyatrosu da tiyatro severler tarafından ilgiyle
karşılandı. Festivalin kapanışında sahnelendikleri ve Ukrayna, Türkiye, Amerika
gibi birçok ülkeden görsel şovlar eşliğinde şarkılar seslendiren ekip, Tarkan’dan
‘Şıkıdım’ şarkısını kendi dillerince seslendirince büyük alkış aldı.
‘TÜRKİYE’YE İLK KEZ GELDİK, MUTLUYUZ’
Tiyatro grubu adına konuşan Ukrayna Halk Artisti Rujena Rublöva, Türkiye’de
bir etkinliğe ilk kez katıldıklarını ifade ederek ‘Birçok halkın eserlerinden seçme
şeklinde bir performans gösterisi sunduk. Türkiye, Almanya, Fransa, tabi ki
Ukrayna’dan gösteriler yaptık. Her kültüre dokunmaya çalıştık. Bu anlamıyla
tiyatro sevgidir. Dansı, müziği ve kareografiyi birleştiren bir sanattır. Bu
unsurlar bir araya geldikten sonra bir şaheser oluşabilir. Maltepe halkı bizi çok
sıcak karşıladı. Biz festivali ve burayı çok beğendik. Çok mutluyuz’ dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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