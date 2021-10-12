Rus ve Ukrayna ekiplerinden Maltepe’ye övgü

Maltepe’ye gelince inanılmaz bir ilgi ve seyirciyle

karşılaştıklarını ifade eden ekipler, Belediye Başkanı ve festivalin

düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.

3. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali görkemli bir kapanış töreniyle veda

etti. Festivale ‘Nazım Hikmet: Şairin Aşkı ve Kaderi’ oyunuyla katılan Rusya

St. Petersburg Mimigranti Devlet Tiyatrosu, Türk şairin aşkı ve Moskova’daki

hayatını, 1957 yılında sahnelendikten sonra o dönemki Sovyetler Birliği’nde de

yasaklanan ‘İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu?’ oyunuyla harmanlayarak

anlattı. Oyun, dakikalarca ayakta alkışlanırken, kapanış töreninde konuşan

Belediye Başkanı Ali Kılıç da ülkesinde vatan haini ilan edilen bir şairin

kültürleri, coğrafyaları birbirine bağlamasına vurgu yaptı.

10 YAŞINDAN BERİ NAZIM’IN İZİNDE

10 yaşından beri Nazım Hikmet ile tanıştığını ifade eden Rusya St. Petersburg

Mimigranti Devlet Tiyatrosu’ndan oyunun yönetmeni Vladimir Vorabyov,

‘Oyunu ortaya çıkarmak için uzunca bir süre bekledim. Sonrasında ortaya

çıkardık. Prof. Dr. Aleksandr Kolesnikov ile birlikte bu oyunu yazdık. Rusya’da

da sahnelendi ve çok büyük ilgi gördü’ dedi. Nazım’ın o yıllarda Sovyetler

Birliği’nin çöküşünü öngördüğünü de sözlerine ekleyen Vorabyov, ‘Oyun

aslında iki aşamalı. İlkinde Nazım’ın hayatı ve aşkını inceliyoruz. İç içe geçen

ikinci kısımda ise Nazım’ın o dönem sistem eleştirisi yaptığı İvan İvanoviç Var

mıydı, Yok muydu oyununu gösteriyoruz. Elbette burada Nazım’ın Rusya’da

geçen kötü yıllarını, ona yapılan baskıları da ele aldık. Özellikle Rusya’a genci,

yaşlısı bu oyunu izledi’ diye konuştu.

‘ÇOK ŞAŞIRDIK, İNANILMAZ’

Bugüne kadar yaklaşık 160 oyun yazdığını ve birçok ülkede festivallere katılıp

sahnelere çıktığını ifade eden Vorabyov, Maltepe’yi görünce çok şaşırdıklarını

ve Maltepe’nin inanılmaz bir izleyiciye sahip olduğunu sözlerine ekledi. Burada

oldukları için ekip olarak mutlu olduklarının altını çizen Vorabyov, ‘Nazım’ın

memleketinde, onun topraklarında bu oyunu sahnelemek büyü bir onur. Bize bu

fırsatı veren herkese teşekkür ediyoruz’ dedi.

Festivale ‘Şarkılarla Ukrayna’ adlı görkemli bir performans gösterisiyle katılan

ve jüri tarafından ‘Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen Ukrayna Herson Devlet

Akademik Müzik ve Drama Tiyatrosu da tiyatro severler tarafından ilgiyle

karşılandı. Festivalin kapanışında sahnelendikleri ve Ukrayna, Türkiye, Amerika

gibi birçok ülkeden görsel şovlar eşliğinde şarkılar seslendiren ekip, Tarkan’dan

‘Şıkıdım’ şarkısını kendi dillerince seslendirince büyük alkış aldı.

‘TÜRKİYE’YE İLK KEZ GELDİK, MUTLUYUZ’

Tiyatro grubu adına konuşan Ukrayna Halk Artisti Rujena Rublöva, Türkiye’de

bir etkinliğe ilk kez katıldıklarını ifade ederek ‘Birçok halkın eserlerinden seçme

şeklinde bir performans gösterisi sunduk. Türkiye, Almanya, Fransa, tabi ki

Ukrayna’dan gösteriler yaptık. Her kültüre dokunmaya çalıştık. Bu anlamıyla

tiyatro sevgidir. Dansı, müziği ve kareografiyi birleştiren bir sanattır. Bu

unsurlar bir araya geldikten sonra bir şaheser oluşabilir. Maltepe halkı bizi çok

sıcak karşıladı. Biz festivali ve burayı çok beğendik. Çok mutluyuz’ dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)