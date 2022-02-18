Rumeli Şarkılarının Babası Arif Şentürk Hakka Yürüdü

CENAZ NAMAZI AĞAYA YAKŞIR ŞEKİLDE OLDU

Zeytinburnu Seyitnizam camisinde 16 Şubat 2022 Tarihinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına kurucusu Zeytinburnu belediye başkanı Rumelili Dr. Muzaffer Çavuşoğlu, 3.dönem belediye başkanı Dr.Adil Emecan 4.5.6. ve 7 dönem belediye başkanı Murat Aydın,8.dönem mevcut belediye başkanı Av. Ömer Arısoy,Zeytinburnu kaymakamı Zekeriya Güney başta olmak üzere Rumelili iş-sanat ve cemiyet hayatının önemli şahsiyetleri merhumu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan,Avrasya hastaneler Grubu Yönetim Kurulu başkanı Op.Dr.Hüseyin Urlu başta olmak üzere çok sayıda tanınmış kişi gönderdikleri çelenkler ile ailenin yanında olduklarını ifade etmiş oldular.

Alınan helallik ve kılınan cenaze namazından sonra bur kez de Zeytinburnu’nun ebedi meşhur şahsiyetleri arasındaki yerini alan Arif Şentürk Yedikule mezarlığına defnedildi.

Merhumu yakından tanıyan ve bilen gazetemizin kurucusu imtiyaz sahibi gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’de merhumu son yolculuğunda yalnız bırakmayarak merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı diledi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)