Rum Hastanesi Yangınına Müdahale İçin Seferber Oldular

ÖMER ARISOY, “HERHANGİ BİR HASTAMIZA ZARAR GELMEMİŞ OLMASI EN BÜYÜK TESELLİMİZ” Balıklı Rum Hastanesi Huzurevi Yaşlı Bakım Bölümü’nde çıkan yangına müdahale için Belediyenin tüm imkânlarını seferber ettiklerini kaydeden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Belediyemizin bütün birimlerini burada görevlendirdik. 104 yaşlı ve hastanın tahliyesi ise hastane personeli tarafından sağlandı. İl Sağlık Müdürümüz, Valimiz, Sağlık Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız yangının ilk anından itibaren burayı yakından takip etti. Bina büyük bir hasar aldı. Fakat bunun hiçbir önemi yok. Herhangi bir hastamıza bir zarar gelmemiş olması en büyük tesellimiz. Zeytinburnu’muza İstanbul’umuza çok geçmiş olsun. Yangının söndürülmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.