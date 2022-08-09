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Rum Hastanesi Yangınına Müdahale İçin Seferber Oldular

Tarihi Balıklı Rum Hastanesi’nde 4 Ağustos’ta çıkan yangında Zeytinburnu Belediyesi’ne bağlı 287 personel ve yönetici görev aldı. 350 ton su takviyesi, hasta nakilleri ve yangın sonrasında 97 bin 700 kg moloz ve yanık malzemenin döküm sahasına taşındığı olay yerinde çevre düzenleme ve temizlik çalışmaları hala devam ediyor. Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Herhangi bir hastamıza bir zarar gelmemiş olması en büyük tesellimiz. Zeytinburnu’muza İstanbul’umuza çok geçmiş olsun.” dedi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Ağustos 2022 Salı 16:36
Rum Hastanesi Yangınına Müdahale İçin Seferber Oldular
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4 Ağustosta Balıklı Rum Hastanesi’nde saat 13.00 sularında başlayan yangına müdahale için Zeytinburnu Belediyesi’ne bağlı Zabıta, Fen İşleri, Sağlık ve Çevre Koruma Müdürlükleri tüm imkânlarını seferber etti.

ÖMER ARISOY, “HERHANGİ BİR HASTAMIZA ZARAR GELMEMİŞ OLMASI EN BÜYÜK TESELLİMİZ” Balıklı Rum Hastanesi Huzurevi Yaşlı Bakım Bölümü’nde çıkan yangına müdahale için Belediyenin tüm imkânlarını seferber ettiklerini kaydeden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Belediyemizin bütün birimlerini burada görevlendirdik. 104 yaşlı ve hastanın tahliyesi ise hastane personeli tarafından sağlandı. İl Sağlık Müdürümüz, Valimiz, Sağlık Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız yangının ilk anından itibaren burayı yakından takip etti. Bina büyük bir hasar aldı. Fakat bunun hiçbir önemi yok. Herhangi bir hastamıza bir zarar gelmemiş olması en büyük tesellimiz. Zeytinburnu’muza İstanbul’umuza çok geçmiş olsun. Yangının söndürülmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

BALIKLI RUM HASTANESİ YANGININDA ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ SEFERBER OLDU İlçede yükselen itfaiye, ambulans seslerinin duyulması üzerine ekiplerle irtibat kuran Zabıta Müdürlüğü 102 personel ile Balıklı Rum Hastanesi’ne intikal etti. Ekipler hastaların ve içeride patlamaya sebep olacak materyallerin tahliyesini hızla sağladı.

8 ARAZÖZ YANAN TARİHİ HASTANEYE 350 TON SU TAŞIDI Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü, sokak yıkaması yapan 8 adet arazöz ile yangın mahalline intikal ederek itfaiyeye 350 ton su takviyesi sağladı.
Ambulans ve araçların yoğunluk oluşturması üzerine Zeytinburnu Belediyesi Fen İşleri Ekipleri kepçe ile yangına müdahaleyi hızlandırmak ikinci bir müdahale yolu da açtı.

SABAHA KADAR YANGIN BÖLGESİNDE NÖBET TUTULDU İtfaiye ekipleri ayrıldıktan sonra olay günü sabaha kadar bölgede görev alan Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Ekipleri söz konusu yangının yeniden alev alması üzerine ivedilikle bölgeye itfaiyeyi çağırarak yangının tekrar çıkmasına engel oldu.

HASTA NAKİLLERİNİN YANISIRA YANGINDAN ETKİLENEN HAYVANLARA DA MÜDAHALE EDİLDİ Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Balıklı Rum Hastanesi’nde yatan hastaları Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ne hasta nakillerini gerçekleştirdi. Ayrıca hayvan nakil araçları yangından etkilenen hayvanlara müdahale için sahada görev aldı. Yangından kalan enkazı kaldırmak üzere 95 personelin görev aldığı çalışmada 97 bin 700 kg moloz, kül ve yanık malzeme İBB Kemerburgaz döküm sahasına taşındı. Zeytinburnu Belediyesi ekipleri Balıklı Rum Hastanesi’nde çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarına halen devam ediyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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