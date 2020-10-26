Ruhumda Bir Sıkıntı Var Git Diyorum Gitmiyor ki …

Şarkı Sözlerinin kısa bir kısmı şu şekilde :

Ruhumda bir sıkıntı var

Gitsin diyom gitmiyor ki

Yoksulluk başıma bela

Gitsin diyom gitmiyor ki

Sefillik başıma bela

Gitsin diyom gitmiyor ki ….

Ruhumdaki sıkıntı yoksulluk ve sefilikten değil çok şükür. Ancak en masum yazılarımızda ve haberlerimizden ötürü hakkımızda açılan sayısız dava ve suç duyurusundan dolayı ruhumda ciddi bir sıkıntı olduğunu söylersem beni anlarsınız sanırım.

Artık nasıl güzel,özgür ve tarafız bir haber yapmak veya yazı yazmak yerine hangi cümlemiz için dava açılır,hangisi için suç duyurusunda bulunulur diye düşündüğümüz için ruhumuzdaki sıkıntı artarak devam ediyor…

Tabi ilk celsede ciddi maddi ve manevi cezalara çarptırılmak yoksuluk ve sefillik yaşayacağımızı da aklımıza getirmiyor değil.

Yıllardır matbuat aleminin içindeyim ilk kez bu dönemde avukatlara sizce bu haber veya makalemizde suç unsuru var mı ? yok mu ? diye sorar olduk.Yani kendi sansürümüzü kendimiz yapar olduk anlayacağınız.

Avukatlar da evrensel hukuka göre eleştirel bir çalışma ama bizim son yıllarda yaşadığımız süreçlerden sonra güç sahiplerinin size silahlı suç örgütü üyesi dememesin önünde hiçbir engel yok dedikleri günler yaşıyoruz…

Siz böyle bir ortamda olsanız RUHUNUZDA SIKINTI OLUR MU OLMAZ MI ?

Sizin cevabınızı bilemem ama yalan yok arkadaşlar benim ruhum daralıyor ve ilk kez işimden yani gazetecilikten zevk alamaz oldum.

TOPLUM KARPUZ GİBİ ORTADAN İKİYE BÖLÜNMÜŞ…

Ak Partiye oy veren seçmene bu durumu sorduğumuz zaman siz hak etmeseydiniz bu cezaları almazdınız derken,muhalif partilere oy veren seçmen’e de bu durumu sorduğunuz zamanda ADALET,HAK,HUKUK Kalmadığı için daha kötüsünü yaşayacağız. Oysaki ben böyle ikiye bölünmüş bir seçmen varlığı istemiyorum.

Seçmen benim partim ne derse ne yaparsa doğru muhalif parti ne derse ne yaparsa yanlış algısını partilerin genel başkanları veriyor.

Oysaki cenab-ı hak bizlere cüzzi de olsa bir akıl vermiş ve bununla iyi– kötüyü ayırd edebilememizi istemiştir. Ama nerde akıl durmuş algı çalışır olmuş bu aralar. Allah sonumuzu hayır getire.

NASIL OLURSAK GELİŞİRİZ ?

Benim partim,benim derneğim,benim okulum,benim şuyum benim buyum haklı diğerleri haksız mantığını bırakmadığımız sürece ilerlememiz ve üretimden yana bir politika geliştirmemiz mümkün değil.

Ben isterim ki herkes düşündüğüm,yazdığım veya söylediğim sözden dolayı hakkımda dava açılacak ve yargılacağım korkusu yaşamasın.

Bizler sokakta röportaj yaparken bir çok kişi Face Book veya diğer sosyal medya hesabımdan yazdığım payaşımdan dolayı hakkımda dava açıldı ceza aldım 5 sene hüküm geriye bırakıldı.

Konuşsam bu hakkımı kaybederim ondan dolayı sorunuza cevap veremem diyenler çoğalıyor sokaklarda.

Düşündüğünü yazamayan,söyleyemeyen toplumlarda yalan ve riya çoğalır Yalan ve riya giren toplumların da iflah olması kolay değil.

ARAP KUKLA DEVLET BAŞLKANLARININ TÜRKİYE BOYKOTU BAŞLARINI YİYECEK …

Donald Turum’ın damadı Yahudi Jared Kushner‘in parasal yardım veya kukla yönetimizini devam ettirmeniz için size destek vereceğiz sizde gelin İsrail ‘i tanıyın diyerek başlattığı zorlama uygulama’nın başarıya ulaşma imkanı yoktur.

Birleşik Arap Emirlikleri,Suudi Arabistan ve vs.isimlerini yazmayı dahi gereksiz gördüğüm bir çok KUKLA Arap devletçiği’nin halkına rağmen İsral’i tanıyarak Filistin davasını satması başlarını yiyecek.

Recep Tayyip Erdoğan canını dişine takmış Filistin Davası için bedel ödüyor.

Erdoğan Mısırlı Darbeci Sisi ile kanka olup ülkesi adına dünyanın parasını kazanmak varken Darbeye karşı dim dik durdu ve geri adım atmadı.

Hakeza Suud veliahdı cellat Salman’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı hunharca katlletiği zaman bilgi ve begeleri dünya kamuoyu ile paylaşmasaydı Kral namzedi Salman belki Haydut Trump’a bu kadar Rüşvet vermeyecekti.

Ey Kukla Arap devletleri İsrail önce Arap baharı baştlatarak sizi nasıl yok edebileceğini gösterdi. Şimdi de üç beş kuruş dünya menfaati için içinizden, kalbinizde ve yüreğinizden geçmezse de sırf İSRAİL ve ABD yi memnun etmek için Müslümanların ilk kıbesi olan KUDÜS’TE Kİ mescid’-i aksayı sattğınızı düşünüyorsunuz.

Ama Allah kendi mekanlarını koruyacak siz yaşadığınız zillet ile başbaşa kalacaksınız.

Siz dünyanın başına bela olmuş İsrail’i tanıyarak rahat edeceğinizi düşünüyorsunuz.Ama emin olun bu hareketiniz ne size nede İsrail’e rahat vermeyecek ?

Hele Sudan’ın 80 milyon dolar kredi karşılığı İsrail’i tanıması yazık dedirtti.

Tabi aç olan ülkede ilke ve dürüstkük beklemek doğru değil.

Samimi ve kalpten yapılmayan hiçbir işten hayır gelmez ve fayda vermez.

Kimi ülkenin halkı ile başı belada ona sen bizi tanı biz senin iktidarda kalman için koruyacağız diyorlar.

Kimisine senin paraya ihtiyacın var sana kredi vereceğiz bizi tanı diyorlar.

Özetle Tehditle,şantajla,zorla,mecbur kaldığı için İsrail’i tanımak bir şey değiştirmez.

O ülkenin halkı sizi samimi duygularla tanımadığı sürece siz KUKLA bir yönetim ile ne yaparsanız yapın işinize yaramaz..

Gördünüz mü dostlar ruhumda ne kadar sıkıntı varmış ...

İstanbul Times / Hüseyin ÇETİNER