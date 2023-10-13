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RS Sanat Alanı’nın ‘Zihni Manzaralar’ Sergisi 7 Ekim’de Açıldı

DAP Holding’in sanata ve sanatçıya verdiği destekle kurulan RS Sanat Alanı’nın ikinci sergisi ‘Zihni Manzaralar’ Marcus Graf küratörlüğünde sanat severlerle buluştu. DAP Holding’in desteğiyle gerçekleştirilen, sanat ve toplum için doğa ve şehrin anlamını gözden geçiren ‘Zihni Manzaralar’ sergisi, dokuz güncel sanatçının eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ekim 2023 Cuma 13:26
RS Sanat Alanı’nın ‘Zihni Manzaralar’ Sergisi 7 Ekim’de Açıldı
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Filiz Yılmaz tarafından Nisan 2023’te Koşuyolu’nda kurulan RS Sanat Alanı ‘nın ‘Zihni Manzaralar’ sergisinde doğanın güzel, mistik ve ilahi taraflarını ortaya koyan Adem Kıpçak, Ayşima Melike Kuş, Gültaze Gündüz, Özge Kahraman ve Selin Sade Çöplü’nün yanı sıra insan ve doğa arasındaki ilişkiyi ele alan Berkan Baycan, İlyas Arapoğlu, Yeşim Pektok ve Zeynep Neris Kaplan’ın eserleri yer alıyor. Zihni Manzaralar Sergisi 13 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

DOĞANIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNE DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUZ

RS Sanat Alanı Kurucusu Filiz Yılmaz ’Zihni Manzaralar’ sergisi ile doğanın iyileştirici gücüne ve doğa ile insan arasındaki ilişkiye dikkat çekmek istediklerini söylüyor. Sanatın da tıpkı doğa gibi iyileştirici bir güce sahip olduğunu ifade eden Filiz Yılmaz, “Sanat ve doğa birbirinin içinde iki gizli kavram gibidir.

RS Sanat Alanı'nın ‘Zihni Manzaralar’ başlıklı sergisinde doğa ile şehrin sanat ve toplum açısından anlamını inceleyen dokuz çağdaş sanatçının yer almasının nedeni de budur. ‘Zihni Manzaralar’ sergisiyle, doğanın büyülü ve manevi yönlerinin yanı sıra doğaya ve onun şehirdeki kültürel formlarına dair çeşitli fikirleri ortaya koyan eserleri sanat severlerle buluşturduğumuz için çok heyecanlıyız” diye konuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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