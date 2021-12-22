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Romanlar Artık Daha Örgütlü

Roman Dernekler Konfderasyonu  İstanbul İl Başkanlığının düzenlediği ilk istişare toplantısını kurucuları için yer alan Şenol Küçükpazarcık’ın ev sahipliğinde kahvaltılı olarak Şehristan’da yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Aralık 2021 Çarşamba 17:48
Romanlar Artık Daha Örgütlü
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İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı Roman Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Komisyon başkanı Şenol Küçükpazarcık Gazetemize Şunları Söyledi

Zeytinburnu ilçesinde inşaat emlak işi yapan Şenol Küçükpazarcık gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi ”Roman halkı artık daha örgütlü olarak hareket ediyor. Biz yıllar önce Zeytinburnu ilçesinde derneğimizi kurarak buradaki Romanların birlik,beraberliğine önemli katkılarda bulunduk.

Şimdi de konfederasyonumuz ve  derneklerimiz ile Roman halkına hizmet vermeye çalışıyoruz.

Partimizin projelerini ve Roman vatandaşlarımızın sorunlarını konuştuğumuz toplantıda devam eden süreçte İstanbul Roman Çalıştayı yapılmasına karar verdik

Düzenlemiş olduğumuz İstanbul Roman Konfederasyonu istişare toplantımızda bizleri yalnız bırakmayın, İyi parti Genel Merkez teşkilat Başkan Yardımcımız Ayhan Bölükbaşı, Genel merkez GİK üyemiz Vedat Bayram, İBB İyi Parti İl meclis üyemiz Suat Sarı, Zeytinburnu İyi Parti İlçe Başkanımız Hasan Hoşben, İstanbul İl Yönetim Kurulu üyemiz Rafet Güntepe, Güzel Parti İstanbul İl Başkanı Şenol Karaşahin İl Başkanı Retav Roman Vakfı Başkanımız Hüseyin Gezen, ve çok değerli beraber yol yürüdüğümüz federasyon başkanlarımız ve Dernek Başkanlarımız olmak üzere 125 kişi ile toplantımızı yaptık. İnşallah hayırlara vesile olur” şeklinde konuştu.

İstanbul Roman-Balkan Göçmenleri Dernekler Federasyonu Başkanı herkesin yeni yılını kutladı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 22.12.2021 18:14
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