Roman Müzisyenler İstanbullularla Buluştu

İBB’nin “Sokak’ta Sanat Var” etkinlikleri çerçevesinde aralarında Sulukule Roman Orkestrası, Roman All Stars, Ustaoğlu Brothers gibi grupların da olduğu Roman müzisyenleri 22 Ağustos Cumartesi günü Şişli Habitat Parkı’nda, 23 Ağustos Pazar günü de Caddebostan sahilinde sahne aldı.

İBB’nin pandemi sürecinde çalışamayan Roman sanatçıları desteklemek için düzenlediği “Roman Havası” etkinliklerine büyük ilgi gösteren İstanbullar roman müzikleri ile dans edip eğlendiler.

İBB bünyesinde oluşturulan Roman Çalışma Grubu, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Halklar İlişkiler Müdürlüğü gibi İBB’nin ilgili birimleri Romanların eğitimden barınmaya ulaşımdan sosyal hizmetlere dek birçok sorununa çözüm üretmek için çalışmalarını sürdürüyor.