Rıza Kandemir: İnşaat Sektörünün Lideri ve Girişimci İş Adamı

Rıza Kandemir adı günden güne daha popüler bir hale geliyor. Bu da Rıza Kandemir kimdir sorusunun sıkça sorulmasına neden oluyor.

Rıza Kandemir Kimdir ve İş Hayatı?

Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından biri olarak tanınan Rıza Kandemir, özellikle inşaat sektöründeki başarılı kariyeri ile adından söz ettiriyor. 1976 yılında Ankara'da doğan Kandemir, inşaat mühendisliği eğitimini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İnşaat Bölümü'nde tamamlayarak bu alandaki temellerini sağlam bir şekilde atmıştır. Üniversiteden mezun olduktan sonra, sektörde deneyim kazanmak için farklı büyük inşaat firmalarında çeşitli projelerde görev almıştır.

Girişimcilik ve Başarıları

2007 yılında girişimci ruhu ile Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'yi kurarak iş dünyasındaki yerini daha da sağlamlaştıran Rıza Kandemir, 2012 yılında Hera Teknik Yapı A.Ş.'yi hayata geçirerek büyümesini sürdürdü. Bu iki şirketin yönetim kurulu başkanı olarak, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın TOKİ pek çok toplu konut projesine liderlik etti. Trabzon, Çankırı, Yozgat, Van, Ankara Sincan, Afyonkarahisar İsçehisar ve Uşak Merkez gibi farklı illerde toplamda binlerce konutun inşasını üstlendi. Bu projeler hem istihdam yaratmada hem de ülke ekonomisine değer katmada büyük rol oynadı.

Ral Yatırım Holding ve Önemi

Ral Yatırım Holding A.Ş., Kandemir'in liderliğinde büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Önceleri Bişaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak bilinen şirket, 1976 yılında kuruldu. Kandemir, 2017 yılında şirketin ortaklarından biri olarak katıldı ve yönetim yapısını değiştirerek inşaat ve taahhüt sektöründe faaliyetlerini sürdürdü. Özellikle Hera Teknik Yapı A.Ş. ile işbirliği yaparak sürdürülebilir gelir kaynakları oluşturdu.

Eğitime Verdiği Destek ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Rıza Kandemir, sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda eğitim alanında da önemli adımlar atmıştır. Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin sahip olduğu Ral Academia Eğitim Kurumları A.Ş., eğitim sektörüne değerli katkılarda bulunmayı amaçlamaktadır. Girne Koleji adıyla hizmet veren bu kurum, 1.000 öğrencilik kapasitesiyle öğrencilere nitelikli bir eğitim sunarak geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor.

Geleceğe Dair Projeler ve Hedefler

Rıza Kandemir liderliğindeki şirketlerin gelecekteki projeleri oldukça heyecan verici. Kahramanmaraş'ta devam eden konut, ticaret merkezi ve cami inşaatı projesi, sektördeki etkisini göstermeye devam ediyor. İzmir İli Bayraklı İlçesi'ndeki deprem konutları projesi ve Malatya'daki konut ve altyapı projeleri de bunlar arasında yer alıyor. Aynı zamanda Hatay İskenderun'da gerçekleştirilen New Towerprojesi, ticaret ve ofis alanları ile bölgenin gelişimine katkı sağlayacak.

Rıza Kandemir, inşaat sektöründe girişimci ruhu ve liderliği ile tanınan bir iş adamıdır. Başarıları ve katkıları, Türkiye'nin ekonomik büyümesine önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Sadece iş dünyasında değil, eğitim alanında da pozitif etkiler yaratmış ve gelecekteki projeleri ile ülkenin kalkınmasına devam edecektir.

Sermaye Artırımı ve Büyüme

Ral Yatırım Holding'e ait %50 bağlı ortaklık olan Ral Enerji A.Ş., mevcut 50.000.000 TL olan sermayesini 210.000.000 TL nakit artırım yaparak 260.000.000 TL'ye yükseltme kararını 14.08.2023 tarihinde tescil ettirmiştir. Enerji tarafında ön lisans ve ÇED olumlu raporları alınan 130 MWe’lik güneş enerjisi yatırımını tamamlamak için çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren Ral Yatırım, ön lisansı yeni alınan 24 MWe’lik GES için ÇED raporuna başvurdu. Kalan 464 MWe’lik başvuruya ilişkin süreç de halen devam etmekte.

Rıza Kandemir liderliğindeki şirketler, sermayesini nakit artırımıyla güçlendirmeye de odaklanmıştır. Bu strateji, yeni projelerin ve büyüme hedeflerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlamaktadır. Sermaye artırımı, şirketlerin daha geniş çaplı yatırımlar yapmasını ve sektördeki etkisini artırmasını desteklemektedir.