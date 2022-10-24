Rio Bakoo ve Kinyas ortak proje için bir araya geldiler

“Ses yay” projesi için görüşmeler yapan ikili, pop-rap tarzında şarkı yapmayı hedefliyor. Daha önce de bir çok genç sanatçıyla proje yapan Rio Bakoo, bu sefer farklı müzik türünde deneme yapmaya çalışıyor. Şuan stüdyo kayıtları süren “Ses yay” şarkısının bu yılın sonlarına doğru yayınlanacağı planlanmış durumda.







En son Alieff Green ile “Go Away” şarkı çıkaran Rio, Apple Music platformunda listelerde yerini tutmuştu. Bu şarkı bir çok platformda yüksek dinleme sayısına ulaştı. Bir çok projede birlikte çalışan Rio Bakoo ve Alieff Green, son dönemlerde solo projeler yapmayı planlıyor.