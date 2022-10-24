banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.977,51
ALTIN
985,78
DOLAR
18,61
STERLİN
21,02
EURO
18,39
Eğitimin Yaşı Yok Diyerek Kucaklarında Çocukları İle Derse Girdiler
Eğitimin Yaşı Yok Diyerek Kucaklarında...
Günümüzü Unutmamdılar
Son Dakika
Günümüzü Unutmamdılar
İBB Başkanı İmamoğlu Gümüşhane'de İsyan Etti Mekan Yapıyoruz İlgili Kurum Teslim Almaya Gelemiyor Bu Nedir Yahu !...
Son Dakika
İBB Başkanı İmamoğlu Gümüşhane'de İsyan...
“Vefatının 75. Yılında Mehmet Ali Laga - Asker ve Ressam” Sergisi Açılıyor
“Vefatının 75. Yılında Mehmet Ali...

Rio Bakoo ve Kinyas ortak proje için bir araya geldiler

Azerbaycanlı prodüktör Rio Bakoo (Resul Hüseynzade) genç rep sanatçısı Kinyas ile ortak proje için bir araya geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ekim 2022 Pazartesi 18:24
Rio Bakoo ve Kinyas ortak proje için bir araya geldiler
banner171

“Ses yay” projesi için görüşmeler yapan ikili, pop-rap tarzında şarkı yapmayı hedefliyor. Daha önce de bir çok genç sanatçıyla proje yapan Rio Bakoo, bu sefer farklı müzik türünde deneme yapmaya çalışıyor. Şuan stüdyo kayıtları süren “Ses yay” şarkısının bu yılın sonlarına doğru yayınlanacağı planlanmış durumda.



En son Alieff Green ile “Go Away” şarkı çıkaran Rio, Apple Music platformunda listelerde yerini tutmuştu. Bu şarkı bir çok platformda yüksek dinleme sayısına ulaştı. Bir çok projede birlikte çalışan Rio Bakoo ve Alieff Green, son dönemlerde solo projeler yapmayı planlıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biosin Tuzla Böcek İlaçlama Hizmeti
Biosin Tuzla Böcek İlaçlama Hizmeti
120 Yıllık Endüstriyel Miras Cendere Sanat’a Dönüştü.
120 Yıllık Endüstriyel Miras Cendere Sanat’a Dönüştü.
Pilot Eğitimlerinde 4’üncü Dönem…
Pilot Eğitimlerinde 4’üncü Dönem…
Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nde Yetenek Sınavı Heyecanı Yaşandı
Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nde Yetenek Sınavı Heyecanı Yaşandı
Maltepe’de Cumhuriyet coşkusu Göksel’le yaşanacak
Maltepe’de Cumhuriyet coşkusu Göksel’le yaşanacak

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169