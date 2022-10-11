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Renkli Taşlı Kolyeler

Kadın aksesuarları arasında kolyeler vazgeçilmezdir. Özel tasarım renkli taşlı kolyeler çeşitli kolye modelleri arasında yer alır. Pek çok farklı özelliğe sahip olan renkli taşların birleştirilmesi ile elde edilir. Ayrıca kullanacağınız kıyafete ya da yapacağınız makyajın rengine göre seçim yapabilirsiniz

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ekim 2022 Salı 12:18
Renkli Taşlı Kolyeler
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 Bu kolyelerin tasarımında renkler uyum içinde olacak şekilde yapılır. Özel tasarım renkli taşlı kolye modelleri değerli pek çok taşın kullanılması ile oluşur. Ayrıca bu ürünlerin zincirleri de altın, gümüş ve platin gibi değerli metallerden oluşur. Dolayısıyla bu ürünlere karşı herhangi bir alerjiniz yoksa kolye kullanımında bir sıkıntı ortaya çıkmaz.

Renkli Taşlı Kolye Modelleri

Özel tasarım renkli taşlı kolye modelleri çeşitli değerleri taşların kullanılması ile elde edilir. Ayrıca bu renkli taşlar küçük pırlantalar ile süslenebilir. Renkli taşların özellikleri kullanılan taşın cinsine göre değişim gösterir. Özel tasarım renkli taşlı kolyeler diğer kolyelere göre çok daha parlak ve çekici görünür. Bu ürünlerde kullanılan değerli metallerden en çok tercih edileni ise altındır. Altın üç farklı renkte bulunur. Bunlar pembe, beyaz ve sarıdır. En çok tercih edilen renk ise beyaz altındır. Kolyelerde renkler kullanılan taşa göre değişir. Kullanılan taş eğer safir taşı ise koyu mavi renge sahip bir taş ortaya çıkar. Eğer yakut kullanılıyorsa derin bir kırmızı, zümrüt kullanılıyorsa yeşilin zarafeti ortaya çıkar.

Renkli Taşlı Kolye Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Özel tasarım renkli taşlı kolye modelleri satın alırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Bunların başında sağlık gelmektedir. Dolasıyla alacağın üründe kullanılan değerli metalin imitasyon olmamasına dikkat etmelisiniz. Çünkü kullanılan ürünler cildinizde alerjiye sebep olabilir. Ayrıca üzerinde yer alan taş pırlanta ise mutlaka sertifikalı ürün olmasına dikkat etmelisiniz. Özel tasarım renkli taşlı kolyeler genel olarak değerli metaller ve değerli taşlar kullanılarak hazırlanır. Siz de Mercan Ziya Göral web adresini ziyaret ederek tamamen orijinal kolye modellerini inceleyerek satın alabilirsiniz.

Satın alacağınız ürünü belirleme de sıkıntı yaşıyorsanız yapmanız gereken öncelikle bütçenize karar vermektir. Bu sayede belirli fiyat aralığında yer alan ürünleri inceleme fırsatına sahip olursunuz. Daha sonrasında ise yapmanız gereken tercihinizin hangi renkten yana olduğudur. Özel bir davete gidecekseniz giyeceğiniz kıyafet ile uyumlu renge sahip bir kolyeyi kombin yapabilirsiniz. Eğer günlük kıyafetleriniz ile kullanabileceğiniz bir model arıyorsanız daha sadece kolye modellerini incelemelisiniz. Bu sayede günlük tarzınıza uygun modele sahip olabilirsiniz.

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