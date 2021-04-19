Reis-i Cumhur’a Açık Mektup

İlk olarak Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi başta sizin,akabinde ümmeti Muhammed’in üzerine olsun. Ramazan ayının hepimize sağlık, huzur, barış ve bolluk getirmesini dilerim.

Partinizi kurduğunuz günden bu yana bir dönem Mahalle başkanı ilçe yönetim kurulu üyesi,ilçe başkan yardımcısı ve il koordinatörü olarak görev yapmış olan bir kişi olarak 2011’de başlamak üzere asıl destek aldığınız garip gureba ve fakir fukaradan uzaklaşma yoluna girildiğini yakından müşahade ediyorum.

Bu tespit sadece benim şahsi tespitim de değil.10 yıldır siyasi sokak röportajları yapan bir kişi olarak halkın da bu konuda şikayetleri olduğu ile alakalı sık sık partinize tepkileri alıyorum…

AK PARTİ’NİN SORUNU YATIRIM VE HİZMET DEĞİL HALKIN GÖNLÜNÜ YAPMAMASIDIR…

Sizlerde yıllar önce Belediye başkanlarına yaptığınız bir konuşmada aynen şöyle söylemiştiniz “ Cadde ve sokakları altın kaplama yapsanız da halkın gönlünü yapmadıktan sonra yaptığınız hizmetlerin hiçbir anlamı yoktur” bu düşünceniz değerli ve kıymetli. Ancak son yıllarda bir çok Ak Partili yönetici bırakın halkın gönlünü yamayı adeta yerle bir etmek için ciddi bir çabanın içinde olduklarını yakinen görüyorum.

Hele sizin vekalet verdiğiniz bazı avukatlarınızın bu konuyu suistimal ettiklerini kendi hayatımda yaşıyorum.

Lütfen vekalet verdiğiniz avukatların kime ne tür davalar açtıklarını incelemenizi arz ederim. Daha önceki cumhurbaşkanlarının avukatları tarafından açılmayan davalar ne yazık ki bu dönem çok haksız olarak açılıyor.

Genç ve yeni hakim- savcılar’da Cumhurbaşkanının avukatlarına şirin görünmek için ilk duruşmada basın kanununa tabi olmayan YOUTUBE’de yayınlanan bir eleştiriden dolayı eleştiriyi yapan kişi bulunup ifadesi dahi alınmadan basın yasasına tabi olmayan Youtube de yayınladığımız bir sokak röportajında konuşan vatandaşın eleştirisi hakaret olarak görülüp ilk duruşma şahsıma 14 ay hapis cezası verilmesi doğru mu ?

GARANTİLİ YAP İŞLET DEVRET MODELİ HALKIN TEPKİSİNİ ÇEKİYOR…

Binek bir araç için Yavuz Sultan Selim Köprüsünde geçmenin bedeli 50 TL olur mu ? Aynı eleştiriler Osmangazi köprüsü başta olmak üzere paralı yollar içinde geçerli. Döviz olarak devlet geçiş garantili Yap İşlet Devret modeli bu şekli ile devletimiz ve halkımızın zararına işlemektedir.

Sadece şunları yaptık bunları yaptık demek adına halkın zararına yapılan bu modelden bir an önce vaz geçilmelidir. Evet halkın hayatını kolaylaştıracak hizmetlere ihtiyacımız var ama bu halkı sömürmek şeklinde olmamalıdır.

AYRIŞTIRICI DİLDEN VAZ GEÇİLMELİDİR…

Sizler MHP ve diğer bazı partiler ile beraber bir araya gelerek CUMHUR İttifakını kurdunuz. CHP,İyi Parti ve Saadet Partisi de bir araya gelerek MİLLET ittifakını kurdular. Buraya kadar her şey normal ama Ak Parti ve MHP’nin sürekli siz ZİLLET VE İLLET İTTİFAKISINIZ söylemi seçmen’i kızdırıyor ve size karşı tepki veriyor…

AK PARTİ ARTIK MHP’NİN ETKİSİ İLE DAHA SERT BİR DİL KULLANIYOR NEDEN ?

Bir süre önce Ey Kılıçdaroğlu Cumhuriyeti ilk dönemindeki meclis tutanaklarına bak. Orada Doğu illerine Kürdistan,Karadeniz illerine de Lazistan dendiğini göreceksiniz diyerek tarihi bir hakikati en çıplak hali ile açıklamıştınız.

Ancak kısa bir süre sonra sanki bu sözleri siz değil de başkası söylemiş gibi bu sefer şu açıklamayı yapıyordunuz “ Türkiye ‘de Kürdistan yoktur.Kürdistan’da yaşamak isteyen Kuzey Irak’a gitsin diyerek size oy veren çok sayıda Kürt asıllı vatandaşımızı üzdüğünüzü tahmin edersiniz umarım.

Kimse size Türkiye’de Kürdistan var mı yok mu diye soru sormadığı halde bu tür bir açıklama partinize olumsuz olarak yansıdı. Bu tür açıklamalar sizin ile beraber hareket eden bazı MHP’lileri mutlu ederken diğer tarafta size oy veren bir çok Kürt seçmeni üzüyor.

AK PARTİ EN ZOR SEÇİMİNİ YAŞAYACAK

Bütün seçimler önemlidir. Hiç bir siyasi parti girdiği bir seçimde bu seçim çok nemli değil demez. Ak Partide haklı olarak bugüne kadar girdiği her seçim için bu seçim çok önemli dedi ve ona göre çalıştı. Ancak Haziran 2023’e kadar erken’e alınmaz ise yapılacak olan bu genel seçimin Ak Parti için gerçek manada çok önemli olduğunu görmek mümkün.

Merhum Süleyman Demirel sık sık derdi tencere’nin deviremeyeceği iktidar yoktur diye. Ülkemizde ekonomi zaten çok iyi değildi. Birde bütün dünyayı kasıp kavuran Pandemi’nin oluşturduğu tahribat eklenince insanlarımız çok olumsuz etkilendi. Pandemi sürecinde bütün hükümetler bu işin olumsuz etkilerini mutlaka yaşayacaktır.

AK PARTİ YENİ BİR HİKAYE YAZAMIYOR…

Yıllardır yaptığımız sokak röportajlarında vatandaşın Ak Parti hükümetlerinin yaptığı,yol,köprü,tünel,baraj ve diğer hizmetlerin kendi yaşamını kolaylaştırmadığını ifade ederek benim geçmediğim köprünün parasını ödemem ve yap işlet devret modeli’nin artık halkın zararına işlediğini gördüğünü bu şekilde yapılacak olan bir modeli istemiyoruz diyor.

Örnek olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılmadan önce Boğaziçi ve FSM de geçişler 2 veya 3 TL iken yeni köprü de geçişlerin 50 TL olması halinde hiç birimiz bu köprü iyi bir hizmet oldu diyemez. Zaten halkımızda yüksek sesle artık zararına işleyen yap işlet devret modelini istemiyor. Bu seçime kadar Ak Partiye oy veren seçmen onur ve gururla Ak Partiye oy verdiğini söylerken ilk kez bu aralar yaptığımız sokak röportajlarında Ak Parti derken hafif bir mahçubiyet hissettiğini ve savunmaya geçtiğine denk geliyoruz. Ak Partiye oy vermeyeceğini en güçlü rakibine oy vereceğini söyleyen birçok seçmen artık değişim olsun diyerek sandıkta radikal bir karar vereceğini hissettiriyor.

Uzun lafın kısasa ister erkene alınsın isterse alınmasın ve zamanı olan 2023’de yapılsın olacak ilk genel seçimde sandık sonuçları yeni şeylere gebe olduğunu görüyoruz.

Halk özellikle Tek kişinin her konuda karar veresinden,hak,hukuk,adalet ve insan haklarının olmayışını öne sürerek değişime imza atacağını söylüyor. Bizde değişimin çok köklü olacağını tahmin ediyoruz.

Rabbim ülkemiz ve İslam alemi başta olmak üzere bütün dünyayı biran önce bu COVİD 19 Pandemisinden kurtarasın inşallah.

İstanbul Times / Hüseyin Çetiner / 19 Nisan 2021