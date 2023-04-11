Ramazan Ve Seçime Buruk Başladık

RAMAZAN AYI VE SEÇİM ÇALIŞMASI ÇOK BURUK BİR ORTAM GEÇİYOR

Halk olarak Cumhuriyetimizin 100.yılını çok neşeli ve heyecan içinde geçirmeyi hedeflemiştik ancak yaşanan tabi afetlerden dolayı yılın ilk çeyreğinde hevesimiz kursağımızda kaldı.

Devletimiz yıkılan evleri ve yapıları yapacak güçtedir ancak giden canları hiç kimse geri getiremez. İşte canımızı yakan da bu canların gitmiş olmasıdır.

850 BİN CANIMIZ AMPÜTE OLMUŞ DURUMDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir televizyon yayınında yaşadığımız deprem olayında 850 bin vatandaşımızın organ kaybına uğrayarak ampüte duruma geldiğini ifade etmişti.

Elbette hayatını kaybeden 50 binden fazla insan canımızı yaktı ama ampüte olan insanlarımızın da çok önemli bir sorun ve sıktı olarak ülkemizi üzdüğünü ifa etmek gerekir.

Allah ülkemize bir daha bu tür bir felaket yaşatmasın demekten başka elden gelen bir şey yok.

Hiçbir seçim ölüm kalım savaşı değildir.Seçmeninde sokakta sakin ve bir birbirine karşı hoşgörülü olması gerekir.

14 Mayıs 2023 seçimi de gelip geçecek ama komşularımız ile münakaşa etsek bu sorun daha kötü sonuçlar doğurur .

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)