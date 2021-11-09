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Rahmet,Minnet Ve Özlemle Anıyoruz

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2021 Salı 11:19
Rahmet,Minnet Ve Özlemle Anıyoruz
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Zor şartlar altından bunda tam 98 yıl önce silah arkadaşları ile beraber 623 yıllık Osmanlı imparatorluğunun yıkılması ile modern Türkiye Cumhuriyetini kuran Mustafa Kemal Atatürk bütün yurtta rahmet,minnet ve özlemle anılıyor.

HER GEÇ GÜN ATATÜRK’ÜN DEĞERİ DAHA DA ANLAŞILIYOR…

Yakın coğrafyamızda kan ve gözyaşı eksik olmuyorken ülkemizde birlik ve beraberliğin hakim olmasında bu Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu sağlam cumhuriyetin önemi daha da iyi anlaşılması bakımında dikkate değer bir olgu olduğu gözden uzak tutulmalıdır.

ATATÜRK HEPİMİZİN ORTAK DEĞERİDİR…

Atatürk düşmanlığı yapanların içinde bile çok sayıda kişi bugün Atatürk’ün değerini daha iyi anlamışlardır. Atatürk düşmanlığı yaparak hiç kimse bir yere gelemez.

ATATÜRK'ÜN KISACA HJAYATI

Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik’te doğdu. Ali Rıza Efendi babası, Zübeyde Hanım ise annesidir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim aldığı okullar baştan sona şöyledir; ilkokul eğitimini Mahalle Mektebinde ve Şemsi Efendi Okulunda, ortaokul eğitimini Selanik Mülkiye Rüştiyesi ve Selanik Askeri Rüştiyesinde, lise eğitimini Selanik Askeri İdadisi, üniversite eğitimini ise Harp Okulu ve Harp Akademisinde almıştır.

1893 yılında Askeri Rüştiye’de okurken matematik öğretmeni ona Kemal ismini verdi ve böylece ismi Mustafa Kemal oldu. I. Dünya Savaşı nihayete erdiğinde Mondros Ateşkes antlaşması imzalanması ile vatan topraklarını paylaşılacaktı. Fakat duruma el koyan Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadelenin temellerini attı.

23 Nisan 1920 tarihinde TBMM’nin açılmasına önder olan Mustafa Kemal Meclis tarafından da Hükümet Başkanı seçildi. 5 Ağustos 1921’de yine Meclis tarafından Başkomutan seçildi.

Sakarya Savaşı’nın kazanılmasındaki büyük emeklerinden dolayı Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi ile şereflendirildi. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi ve Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı koltuğuna oturdu. 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal’e meclis “Atatürk” soyadını lâyık gördü.

10 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı’nda hayatına veda etti. Tüm ülkeyi yasa boğdu. Ancak inkılapları ve ülkemize kazandırdıklarıyla kalbimizde sonsuzluğu ulaşmış bir liderdir.

Bizde İstanbul Times Yayın Grubu olarak Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatını 83.yılında rahmet,minnet ve özlemle anıyoruz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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