Raflarİstanbul’la Doldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yayınları, 3 başucuna koymaya değer eseri daha kitapseverin beğenisine sundu. İstanbul’un Eğlence Hayatı 1. Cilt İstanbul Eğleniyor, Karikatürlerde İstanbul Köpekleri, Hacı Bektaş-ı Veli romanı memleket tarihine farklı bir gözle bakmak isteyenler için çarpıcı üç yeni eser olarak okuyucuyla buluştu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

SARAÇHANE/İSTANBUL

İSTANBUL EĞLENİYOR

İstanbul’un eğlence hayatına ışık tutan eser Özlem Kumrular’ın kaleminden çıktı. İstanbul’un bilhassa Beyoğlu’nun farklı bir alem olduğu o yıllara gittiğinizde bir yanda opera, tiyatro bir yanda Karagöz sayfalar dikkat çekiyor. Yılbaşında eğlenenler öte tarafta Ramazan eğlenceleri okuyucuyu karşılıyor. Eser, Galata’dan, Pera’dan Direklerarası’na, Kâğıthane’ye uzanan bir cümbüş sunuyor. İstanbul Eğleniyor’un birinci cildi (1870-1955), okuru şehrin her köşesine taşırken ışıltılı caddelerden köprü altlarına, göz kamaştırıcı mekânlardan izbe kahvelere götürüyor. O döneme ait sosyal yaşamın yansımalarını bu eserde bulacaksınız. İstanbul Eğleniyor, sürükleyici ve açıklayıcı bir dille yazılmış, zengin bir görsel arşivle desteklenmiş kapsamlı bir çalışma olarak raflarda okuyucusunu bekliyor.

TARİHİN IŞIĞINDA İSTANBUL SOKAK KÖPEKLERİ

Kemalettin Kuzucu’nun kaleme aldığı bu eserin baş kahramanları ise sokak köpekleri olarak karşımıza çıkıyor. Bir yandan da bu karikatürleri çizen pek çoğu isimsiz kahramanın imzası merak uyandırıyor. Kitapta tespit edilen köpek temalı ilk karikatür 1873 yılında yani Sultan II. Mahmud döneminde yayımlanmış bilgisi yer alıyor. Eser aynı zamanda siyasi, idari, sosyolojik, felsefi, kültürel ve edebî ürünlere konu olacak kadar zengin bir içerik barındırıyor. Tanzimat’tan Cumhuriyet'e Karikatürlerde İstanbul'un Sokak Köpekleri okuyucuyu çizimler ve anlatımlar eşliğinde tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor. Bunu yaparken de insanoğlunun iki yüzlülüğü ile merhameti arasında vicdani bir bağ kuruyor.

DÖRT KAPI HACI BEKTAŞ-I VELİ

İBB Yayınları ile birlikte okuyucu karşısına çıkan Hacı Bektaş-i Veli romanı Ayşe Acar’ın güçlü kaleminden çıktı. Anadolu erenlerinin sönmeyen ışığı olan Hacı Bektaş-ı Veli, düşünce ve öğretileriyle asırlardır; sevgi, birlik, beraberlik ve barış öğütlüyor. Bu toprağın hamurunu aşkla, sevgiyle yoğuran Hacı Bektaş-ı Veli ve onun eşsiz mirası usta işi çizimlerle renklendirilmiş bir macerayla ilk kez bu romanda buluşuyor.