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Rabiye Çetin ve İlker Dikmen Mutluluğa Evet Dedi (VİDEOLU)

İyi Parti Zeytinburnu ilçe yönetim Kurulu ve il Eğitim Komiyon üyesi Eğitimci insanı İlker Dikmen hayatını Rabiye Çetin ile birleştirdi. Zeytinburnu Elit Yıldız Düğün Salonunda yapılan düğüne CHP Zeytinburnu ilçe başkanı Metin Doğan,İyi Parti ilçe başkanı Hasan Hoşben ve İyi Parti İl yöneticilerinin katıldığı düğün ve nikah merasiminde genç çiftlerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Haziran 2022 Pazartesi 09:41
Rabiye Çetin ve İlker Dikmen Mutluluğa Evet Dedi (VİDEOLU)
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ORTAM SAMİMİ VE İÇTENDİ

Gazetemizin kurucusu Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner’in de katıldığı düğün ve nikah merasimi çok samimi ve güzel bir ortamda yapıldı.

Gelinin annesi Behice –Ahmet Çetin damadın annesi Semra ve Babası İlhan Dikmen misafirlerini kapıda karşılayarak hepsi ile yakından ilgilendiler.

Genç siyasetçi çiçeği burnunda damat İlker Dikmen mutlu gününde gazetemize şunları söyledi

Mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan İyi Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Hasan Hoşben,CHP İlçe başkanı Metin Doğan ,Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner iyi parti ilçe ve il yöneticilerim başta olmak üzere uzaktan yakından düğünümüze icabet edip bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim” dedi.

İLKER DİKMENDEN  TEŞEKKÜR 

Düğünümüze program yoğunluğu ile katılım sağlayamadığı halde selamlarını ileterek bizleri onure eden kıymetli vekilimiz Yavuz AĞIRALİOĞLU 'na, ardından İl başkanımız yardımcımız Sn Selma Sarıcaoğlu Çalışkan ' a , ilçe başkanım olarak kız istemesinden düğünümüze kadar yanımızda hep varlığını hissettiren Hasan Hoşben 'e çok kıymetli divan ve yönetim kurulu üyelerine, düğünümüze iştirak edip bizleri onurlandıran CUMHURİYET HALK PARTİSİ ilçe başkanı Metin Doğan başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine İstanbul Times gazetesi olarak Huseyin Çetiner 'e, çiçek gönderen Genel İdare kurulu üyelerimizden Dursun Çolak ağabeyime, Alim yapı gayrimenkul şirket sahibi Hasan Basri Alim 'e   ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM.

İstanbul Times Yayın Grubu Olarak Rabiye Çetin ve İlker Dikmen ‘e mutlular dileriz.

Kaynak. İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 27.06.2022 15:11
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