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Qatar Airways Öğrencilere İndirimli Fiyatlar Sunmak İçin Özel Bir Kampanya Başlattı

Dünyanın en iyi havayollarından biriyle güvenli ve hijyenik bir uçuş deneyimi yaşayabilmeleri adına 30 yaşın altında olan öğrencilere %12'ye varan doğrudan indirim sunan Qatar Airways, özel indirimli fiyatların yanı sıra ekstra bagaj hakkı gibi farklı avantajlar da sunuyor. Kampanya halihazırda yayında ve 10 Kasım 2020'ye kadar kadar devam edecek olup 30 Haziran 2021'e kadar yapılacak uçuşlar için geçerli olacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Eylül 2020 Çarşamba 09:56
Qatar Airways Öğrencilere İndirimli Fiyatlar Sunmak İçin Özel Bir Kampanya Başlattı
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Qatar Airways, bu genç yaş grubununa özel olarak tasarlanmış kampanyayla kendisini genç kitlelere tanıtmayı hedefliyor. Bu kampanya, seyahat etmeyi özleyen, yurtdışında okumak için seyahat etmek durumunda olan ve Qatar Airways'in sunduğu ödüllü deneyimin tadını çıkarırken %12'ye varan doğrudan indirimden yararlanma fırsatına sahip olmak isteyen tüm öğrencileri kapsıyor.

Bu tekliften yararlanmak için öğrencilerin qatarairways.com adresinde bulunan formu doldurmaları gerekiyor. Formun doldurulmasının ardından öğrencilere, rezervasyon sürecinde uygulanması gereken bir promosyon kodu gönderiliyor. 30 yaş altı tüm öğrenciler bu kampanyaya katılmaya davetli.

Tüm öğrencilerin talep edilen evrakları eksiksiz sunmaları ve check-in sırasında havalimanındaki Qatar Airways personeli ile doğrudan paylaşmaları gerekiyor.

Kampanya, belirtilen indirimlerin yanı sıra 10 kiloya kadar ekstra bagaj hakkı ve bir ücretsiz tarih değişikliği gibi diğer avantajlar da sunuyor. Bu promosyonun tüm şart ve koşulları için lütfen https://www.qatarairways.com/tr-tr/offers/cug/back-to-class.html adresini ziyaret edin.

Yolcularının güvenle seyahat planlarını yapabilmeleri adına Qatar Airways rezervasyon kurallarını da değiştirdi. Havayolunun yolcuları 31 Aralık 2020’ye kadar sınırsız tarih değişikliği hakkı, gidilecek asıl uçuş noktasından 5000 mil kadar uzaktaki bir noktaya ücretsiz değişiklik hakkı ve daha fazla esneklik sunuyor. Bu tarihten sonra normal bilet kurallarını uygulayacağını açıklayan havayolu, ayrıca 31 Aralık 2020 tarihine kadar düzenlenen tüm biletlerin iki yıl geçerli olacağını duyurdu. Tüm şart ve koşullar için https://www.qatarairways.com/tr-tr/travel-with-confidence.html adresini ziyaret edebilirsiniz.

Skytrax ödüllerinde 5 kez “Dünyanın En İyi Havayolu” seçilen ve bu alanda bir rekora sahip olan Qatar Airways, pandemi döneminde aldığı hijyen ve güvenlik önlemleri ile öne çıkıyor. Havayolunun yolcularla kabin ekibi arasında uçuş sırasında oluşan etkileşimi en aza indirgeyen "Kişisel Koruyucu Ekipman” (KKE) kullanmaya başlamasının yanı sıra uçaklarında bakteri ve virüsleri %99.97 oranında bloke eden endüstriyel tip HEPA filtreleri kullanıyor.

 

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